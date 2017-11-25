Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 25 ноября тепло. Воздух прогреется ночью до +3, днем до +15 градусов. Осадков не ожидается, максимальная температура с 12.00 до 15.00. День уменьшился до 9 часов 26 минут: восход Солнца в 8.05, заход — в 17.31.

Памятные даты

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Фото из Интернета. Белая ленточка — символ против всех форм насилия над женщинами, сохранения материнства

Женщины-активистки всего мира с 1981 года отмечают 25 ноября День против насилия. А 17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Насилие в отношении женщин причиняет невыразимые страдания, горе семьям, от которого страдают и стар, и млад, и доводит общины до обнищания. Оно не позволяет женщинам использовать все свои потенциальные возможности, ограничивает экономический рост и подрывает развитие. Из послания Генерального секретаря ООН

До 70 процентов женщин страдают от насилия на бытовом уровне. Отдельной большой темой является и насилие в семье. По данным ООН, 35 процентов женщин и девочек в мире подвергаются разным формам физического и/или сексуального насилия.

До 30 миллионов девочек до 15 лет до сих пор подвержены риску калечащих операций на женских половых органах, и 130 миллионов женщин прошли эту процедуру.

Более 700 миллионов женщин во всем мире были выданы замуж еще детьми.

У кого намечаются тои

День рождения сегодня празднует глава Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта. Президент федерации легкой атлетики КР с 2005 года, член Олимпийского совета Азии (ОСА) Канат Аманкулов.

Фото из Интернета. Канат Аманкулов

Он родился 25 ноября 1966 года в селе Алмалы Кантского района Чуйской области.

Куда сходить

Культура

— В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова в 11.00 покажут интерактивную сказку «Маша, Айпери и мыльные пузыри».

В одной прекрасной стране живет девочка Маша, и все бы хорошо, но у Маши нет друзей, и вот однажды она отправляется в далекое путешествие, чтобы найти себе лучшую подругу. И находит девочку Айпери. Но Маша и Айпери не понимают друг друга. И в самый нужный момент появляется Волшебник, который решает эту проблему с помощью мыльных пузырей.

Это интерактивная сказка об открытости, дружбе и межнациональном взаимоуважении. Герои будут не только сами учить кыргызский язык, но также помогать учить его детям.

— В 11.00 в Ololo art Studio начнется концерт для малышей. Чайковский.

Музыкальные концерты — это возможность послушать любимые классические произведения. Музыка способна обогатить восприятие детей, создать особенные эмоции и настроение, передать чувства героев сказки.

Родительский клуб Ololo Family приглашает на концерты для родителей и детей. Концерты «без сцены», где царит атмосфера свободы, возможность для детей двигаться, танцевать, рисовать.

— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова состоится сольный концерт барабанщиков группы «Ооэдодайко».

Концерт посвящен 25-летию установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Японией. Вход свободный.

— В 20.00 в The Basement Bar начнется Indie Music Festival (IMF).

Концерт авторской инди-музыки. Организаторы обещают хороший звук, хорошие группы в теплой и уютной атмосфере в преддверии зимы.

Спорт

— Во Дворце спорта имени Кожомкула продолжаются международные соревнования на призы олимпийского чемпиона Каныбека Осмоналиева по тяжелой атлетике.

За победу борются штангисты из Кыргызстана и ближнего зарубежья. Турнир проводится ежегодно.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Перекрытые дороги

Перекрытыми остаются, например, улицы:

— Мурманская — от Садыгалиева до Алыкулова;

— Алыкулова — от Муромской (ТЭЦ-2) до Гагарина.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

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