В Бишкеке появится транспортная развязка на пересечении улиц Толстого и Баха

В Бишкеке планируется строительство транспортной развязки на пересечении улиц Толстого и Баха. Об этом заявлено на заседании Градостроительного совета, сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, транспортная ситуация на этом участке критическая. Развязка предусмотрена Генеральным планом развития Бишкека до 2025 года.

Мэр Бишкека Албек Ибраимов предложил пересмотреть двухъярусную транспортную развязку на эстакадах с учетом обеспечения беспрерывного движения транспорта с поворотом направо. Проект отправлен на доработку.

Члены совета также одобрили проектное предложение «Многопрофильный медицинский центр в 4-м микрорайоне». Кроме того, предложено доработать фасады проектируемого здания и усилить мощность подземного паркинга в здании.