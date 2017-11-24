Фудшеринг. Как спасают еду в Кыргызстане

Фото из личного архива. Бермет Борубаева

В Кыргызстане фудшеринг - движение по спасению еды - только набирает обороты. Его активисты спасают от утилизации пригодные в пищу продукты, а затем раздают их нуждающимся. Идею в республику привезла из России наша соотечественница Бермет Борубаева.

А вы подсчитывали, сколько денег ежедневно отправляете в мусорное ведро вместе с испорченными или просто не съеденными продуктами?

Масштаб трагедии можно увидеть каждый раз при инвентаризации в холодильнике. А в это же самое время сотни наших соотечественников едва сводят концы с концами.

По данным ООН, 1,3 миллиарда тонн производимого в мире продовольствия выбрасывается или теряется. В денежном эквиваленте этот объем равен $1 триллиону!

По оценкам ФАО, больше всего еды выбрасывают в Европе и Северной Америке. При этом более 800 миллионов человек страдают от хронического недоедания.

Новшество для Бишкека

Кампания стартовала несколько лет назад в Германии. Поэтому в Берлине фудшеринг развит больше, чем в других городах. Владельцы магазинов, кафе, ресторанов и отелей стали отдавать остатки продуктов волонтерам, которые раздавали их всем желающим.

Инициатор этого движения в Кыргызстане Бермет Борубаева вспоминает: «Тогда я работала в Москве в Центре творческих индустрий, в рамках экологического фестиваля мы показывали фильм «Занимайтесь кухней, а не войной». И в нем рассказывалось о том, как много хорошей и свежей еды выбрасывается на производстве и в обычных семьях. На меня он произвел такое впечатление, что я решила провести эксперимент и прожить один месяц без кафе и супермаркетов».

Сначала я переживала, что буду голодать. Но оказалось, что еды, которую выбрасывают, больше, чем я могу съесть, поэтому смогла делиться с другими. Бермет Борубаева

«Кто-то готовит больше, чем может съесть, другим просто еда не нравится на вкус. И я забирала ее. Когда я первый раз приехала за продуктами (отдавали разные крупы и специи), мне было неудобно, — признается она. — Та девушка отдала мне еще и лишнюю косметику. Иногда я покупала какие-то продукты на рынке по уцененке. Потеряли, к примеру, помидоры товарный вид, но сегодня они все равно еще съедобные, а завтра-послезавтра пропадут. Иногда продавцы отдавали какие-то овощи просто бесплатно».

Фото из личного архива Бермет Борубаевой во время эксперимента «Как прожить на пищевом неликвиде»

«Одна бабушка каждую неделю привозила своим внукам продукты со своего огорода мешками, хотя они сами не успевали съедать. Поэтому делились с друзьями и знакомыми», — рассказывает активистка о своем эксперименте.

В погоне за прибылью

Некоторые магазины, по словам Бермет Борубаевой, продают товар последнего дня, с истекающим сроком годности со скидкой. Это им дает возможность ничего не выбрасывать. Крупным торговым сетям невыгодно так делать, потому что люди будут ждать спецпредложений, искать способ бесплатно взять, а не купить. Поэтому они до последнего момента держат высокие цены. А когда товар не годен, его просто утилизируют.

Фото из личного архива Бермет Борубаевой во время эксперимента «Как прожить на пищевом неликвиде»

«Как сегодня устроено мировое производство продуктов питания? Производители закупают самое дешевое сырье, нанимают самую дешевую рабочую силу, можно сказать, рабский труд продают по высоким ценам. Супермаркеты к стоимости товара прибавляют еще 40-60 процентов. Они держат цены до последнего дня самыми высокими, а когда продукт испорчен, все выбрасывают, ничего нельзя брать даже сотрудникам. Таким образом, в мире каждый день пропадает 30 процентов продуктов, которые еще можно съесть. Система изначально строится по принципу получения максимальной прибыли», — поясняет она.

Мораль, этика, экология, эксплуатация, нарушения трудовых договоров и экологические последствия — на десятом месте, главное — чистый доход. Бермет Борубаева

Хлеб, овощи и фрукты выбрасывают в первую очередь. «В России есть специальные полигоны, где все это уничтожают. А во Франции, напротив, приняли закон, который запрещает выбрасывать еду», — приводит примеры Бермет.

Сэкономленные ресурсы

Во время своего эксперимента она тратила на еду не больше 500 сомов в неделю. Теоретически, говорит, можно было еще меньше. Бермет и сегодня живет в Москве.

«Здесь движение фудшеринга развито, его члены договариваются с кафе, столовыми и кулинариями, чтобы забрать остатки. Я прикреплена к одной точке, где остается от 5 до 20 кг . С декабря вместе с другими волонтерами мы спасли уже больше 3 тонн еды. Так по чуть-чуть накапливаются огромные суммы», — подчеркивает активистка.

Мне, как человеку брезгливому, было бы, наверное, сложно у кого-то забрать тарелку супа или кусок пирога. Хотя поделиться, напротив, не жалко.

У людей чувства брезгливости нет, наоборот, все дружелюбны. Отдают еду только с хорошими пожеланиями. Эти группы по фудшерингу очень позитивные, никогда не услышишь грубости. Какая-то солидарность проявляется. Мы все разделяем принцип движения, идею. Бермет Борубаева

Фото из Facebook. Волонтеры помогают продуктами одинокой пенсионерке Антонине Федоровне, Бишкек

«Кто-то может посчитать, что люди, забирающие остатки пищи, бедные и несчастные, их могут обвинить в иждивенчестве. Но это не так, — считает она. — До своего эксперимента я работала с утра до вечера, то есть деньги у меня были. Но потом я подумала: мы с утра до ночи работаем, по сути, ради того, чтобы прокормиться, и при этом так много еды выбрасывается. Мне кажется, происходит большой дисбаланс. Поэтому я решила уволиться с работы. Фудшеринг позволяет заниматься мне волонтерскими, образовательными, исследовательскими проектами».

Подруги Бермет решили присоединиться к делу спасения еды. Активистки создали группу в Facebook «Фудшеринг в Бишкеке/Отдам еду даром», к ним могут присоединиться все желающие.

Фото из Facebook. Добрые люди раздают плов просящим милостыню в подземке, Бишкек

Волонтеры ищут точки общепита, которые готовы поделиться остатками блюд, и развозят еду нуждающимся. Как правило, это одинокие пенсионеры, бомжи, приют для женщин и детей. Помогают и студентам из общежитий. Кто не помнит полуголодной студенческой жизни?!

В городе люди мало между собой общаются, и даже соседи порой не знают, что кто-то из жильцов многоквартирного дома голодает. Поэтому нам важно наладить коммуникацию. Бермет Борубаева

Делать добро легко

«Многие знакомые после того, как узнали о движении, признались, что перестали выбрасывать еду. Если срок годности, к примеру, молока приходит к концу, то они делают выпечку. Мы пытаемся донести идею до наших соотечественников: не нужно покупать больше, чем вы можете съесть. А если у вас что-то остается после тоев или дней рождения, делитесь с нуждающимися», — отмечает активистка.

Пока фудшеринг развивается в Бишкеке, в регионах таких волонтеров нет.

Если у вас дома стоит хлеб, молоко или другие продукты, и вы точно знаете, что не успеете съесть, можете их кому-нибудь отдать. Главное, чтобы еда была свежей, какую бы вы съели сами. Связаться с волонтерами можно по телефонам: 0(559) 080-588, 0(553) 250-415.