Процесс по делу Алмамбета Шыкмаматова возобновится 1 декабря

Процесс по уголовному делу лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова возобновится 1 декабря. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

По словам нардепа, он сейчас находится в больнице, в кардиологическом отделении, и временно не может участвовать в судебных слушаниях.

Ожидается, что 1 декабря на процессе по делу Алмамбета Шыкмаматова начнутся прения сторон.

Напомним, 17 февраля генеральный прокурор возбудил уголовное дело в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова по статье 303 (коррупция) УК КР. По информации Генпрокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль жены, продав его победителю тендера — компании «Барат Люкс» за $13,5 тысячи, но ГП КР считает, что реальная цена автомобиля на то время якобы составляла около $10 тысяч.