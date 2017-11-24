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Общество

Процесс по делу Алмамбета Шыкмаматова возобновится 1 декабря

Процесс по уголовному делу лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова возобновится 1 декабря. Об этом он сообщил ИА «24.kg»

По словам нардепа, он сейчас находится в больнице, в кардиологическом отделении, и временно не может  участвовать в судебных слушаниях.

Ожидается, что 1 декабря на процессе по делу Алмамбета Шыкмаматова начнутся прения сторон.

Напомним, 17 февраля генеральный прокурор возбудил уголовное дело в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова по статье 303 (коррупция) УК КР. По информации Генпрокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль жены, продав его победителю тендера — компании «Барат Люкс» за $13,5 тысячи, но ГП КР считает, что реальная цена автомобиля на то время якобы составляла около $10 тысяч. 
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