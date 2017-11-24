Как и кто променял детский лагерь на участок на Иссык-Куле, изучает прокуратура

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Таш-Добонского айыл окмоту Аламудунского района и руководства Центрального комитета профсоюза работников образования.

Установлено, что 12 марта 2008 года постановлением айыл окмоту в собственность детского оздоровительного центра «Красная гвоздика» был закреплен земельный участок площадью 6,32 гектара. Однако фактическая площадь составляла 5,39 гектара.

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В апреле 2016-го руководство президиума ЦК профсоюза работников образования и науки приняло решение заключить договор мены, согласно которому оздоровительный центр со всей инфраструктурой, в том числе собственной водяной скважиной, менялся на жилой дом с земельным участком площадью 73 сотки в Тонском районе Иссык-Кульской области.

«При этом дом не предназначен для оздоровления или иного отдыха детей. Разница в стоимости вышеуказанных объектов составила более 69 миллионов сомов. Таким образом, ЦК профсоюза причинен материальный ущерб на эту сумму. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия», — отмечают в ГП.