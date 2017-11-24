Афиша на выходные: 25-26 ноября

Театры

25 ноября. Комедия абсурда «Наваждение»

Что же человеческого сохранилось в нас? Можем ли мы сберечь накопленные веками нравственные ценности человечества? Что мы оставим нашим потомкам? Вот вопросы, которые задают зрителям автор пьесы и исполнители спектакля.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 18.00.

25 ноября. Музыкальная комедия в двух действиях «Аста секин: колукту!» («Осторожно: невеста!»)

Современная история о любви и поисках своей второй половины, о конфликте отцов и детей. Несмотря на недовольство родителей, молодые люди сами устраивают свою судьбу. Итог — счастливый финал.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

24 ноября. Мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора»

События разворачиваются в театре. Во время репетиции очередного спектакля на сцену приходят шесть персонажей и обращаются к актерам с просьбой прервать репетицию, разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.



Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

26 ноября. Балет «Корсар»

В основе сюжета история любви пирата Конрада и красавицы Медоры. Преодолев многочисленные препятствия и происки врагов, свободные и счастливые, они вновь плывут навстречу приключениям.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

26 ноября. Романтическая драма «Мария Тюдор»

«Мария Тюдор» — романтическая драма по пьесе французского писателя, поэта и драматурга Виктора Гюго.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

26 ноября. Балет «Кармен — Сюита» (Россия)

В центре балета — трагическая судьба цыганки Кармен и полюбившего ее солдата Хозе, которого Кармен покидает ради молодого Тореро. Взаимоотношения героев и гибель Кармен от руки Хозе предопределены Роком.

Кыргызская национальная филармония имени Т. Сатылганова, 18.00.

Концерты, выступления, акции

25 ноября. Indie Music Festival

Концерт авторской инди-музыки. Выступят лучшие бишкекские группы, играющие в этом направлении: Jatinga, Tiny Elephants Orchestra, Stellar Whale.

The Basement Bar, 20.00-3.00.

25 ноября. Сольный концерт барабанщиков группы «Ооэдодайко»

Приглашаем вас зарядиться энергией тайко на сольном концерте, посвященном 25-летию установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Японией.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

26 ноября. Концерт Stand Up Comedy Bishkek «На старте»

Гости вечера — участники из Казахстана и Узбекистана.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т.Абдумомунова, 18.00.

4 ноября — 3 декабря. Цирк «Салют, лауреаты!»

В труппе задействованы артисты России и Украины — лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

Кыргызский государственный цирк, 16.00.





Выставки, ярмарки, фестивали

1-30 ноября. Выставка Александра Викторова «Палитра осени»

Александр Викторов — художник-живописец, приверженец реалистической школы живописи. Член Союза художников Кыргызстана. Участник многих республиканских и международных выставок. Его картины находятся в частных коллекциях в Турции, Германии, США, России, Австрии и других странах.

Дом-музей С.Чуйкова, 9.00-17.00.

10-26 ноября. Выставка Жаныбека Бердикеева «Впечатление от лета»

Выставлено более 160 работ члена Союза художников на разные темы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

21-26 ноября. Исследовательская выставка «В поисках города»

На выставке объекты представлены в виде инсталляции, видео-арта, архивных фотографий.

«Асанбай-Центр», 12.00-22.00.

26 ноября. Благотворительная акция «Добрая копейка»

Основная цель мероприятия — сбор средств на операции детей. В акции примут участие звезды кыргызской эстрады.

ТЦ «АЮ Grand Comfort», 14.00.

Мастер-классы, тренинги, семинары

25 ноября. Мастер-класс «Танцуем как Derulo»

Вы научитесь танцевать, как в клипе на песню If I’m lucky. Ограничений ни по возрасту, ни по полу нет. Регистрация по телефонам 0555946927, 0777266109.

Школа танцев «Импульс», 15.00.

26 ноября. Презентация «Стажировки за рубежом»

Вы узнаете о социальных проектах за рубежом. На мероприятии студенты, которые уже побывали на стажировках, расскажут о своем опыте.

Dodo Pizza Kyrgyzstan, 14.00.

26 ноября. Творческий мастер-класс

Вы создадите свою версию картины Николая Рериха «Одиночество». Урок живописи пройдет под руководством знаменитого художника КР Айдара Касымбекова. Уровень рисования не важен. Предварительная запись по телефону 0703 587777.

Bellagio Coffee, 17.00.

26 ноября. Мастер-класс «Графологический анализ почерка»

Вы узнаете, как дать психологическую характеристику человека по его почерку, можно ли определить пол, возраст, а также вероятность психологических проблем личности, узнать, подходит ли автор почерка для той или иной работы и многое другое. Регистрация по телефону 0700975417.

Кафе «Одноклассники», 12.00.

26 ноября. Семинар «Учеба за границей»

Семинар, на котором вы узнаете о возможности поступить по стипендии в университеты Китая, США и Японии.

Sierra Coffee (ТЦ «Таш-Рабат»), 14.30.

26 ноября. Экологическая пробежка в ботсаду

Ботсаду требуется как можно больше рук для уборки мусора. Перчатки и пакеты нам предоставят. Будут печеньки, песни и стихи, танцы, конкурсы.

Ботанический сад имени Э.Гареева, 8.00-11.00.

26 ноября. Мастер-класс «Время пить чай»

Знаете ли вы, какой чай помогает при простуде? Травяные чаи — это домашняя аптечка не только для лечения недугов, но и для укрепления иммунитета. Вы научитесь заваривать чай с травами и фруктами. Предварительная запись по телефонам 0558555208, 0550773988.

Ботанический сад имени Э.Гареева, 13.00.

26 ноября. Международная выставка кошек «Кошачий переполох»

Выставляют как дорогих породистых кошек, так и простых домашних любимцев. Подготовлена программа и для детей — мастер-классы, аквагрим, конкурсы.

ТЦ «Beta Stores 1», 10.00-18.00.

Для детей

25 ноября. Интерактивная сказка «Маша, Айпери и мыльные пузыри»

Это интерактивная сказка об открытости, дружбе и межнациональном взаимоуважении. Герои будут не только сами учить кыргызский язык, но и помогут учить его детям.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

26 ноября. Детский мастер-класс «Витражный сад»

Дети узнают о растениях, которые используют для заваривания чая, и нарисуют их специальными красками для витража. А после сами сделают себе чай. Запись по телефонам 0706919011, 0558555208.

Ботанический сад имени Э.Гареева, 13.00.

26 ноября. Концерт для малышей: Чайковский

Музыкальные концерты — это возможность послушать любимые классические произведения. Музыка способна обогатить восприятие детей, создать особенные эмоции и настроение, передать чувства героев сказки.

Ololo art Studio, 11.00.

26 ноября. Сказка «Жила-была Сыроежка»

Злой Мухомор задумал избавиться от обитающих на солнечной полянке добрых и веселых съедобных грибов Для этого он вместе с поганками похитил ключ от волшебного сундучка. А волшебный он потому, что управляет дождем. И кто знает, как бы повернулись события, если бы не храбрость Сыроежки и ее верных друзей.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

26 ноября. Опера для детей «Кошкин дом»

Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 11.00.

19 ноября. Спектакли «Волшебное ведерко» и «Каардуу чал» («Сердитый старик»)

Домик главного героя спектакля «Волшебное ведерко» ежика понравился волку. Друзья героя хитростью помогли вернуть свое и доказали, что дружба может победить даже самого сильного врага.

Ворчливый и жадный старик из сказки «Каардуу чал», у которого во дворе жили щенок, котенок и осел, плохо с ними обращался. Однажды живущая по соседству змея решила помочь бедным животным.

Государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00 и 12.00.