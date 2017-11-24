Только одна компания хочет украсить Бишкек к Новому году за 15 миллионов сомов

Только одна компания хочет готовить Бишкек к Новому году. Об этом сообщил портал госзакупок.

Отметим, что муниципальное предприятие «Бишкексвет» планирует выделить на праздничное оформление столицы 15 миллионов 767 тысяч 650 сомов.

Накануне, 23 ноября, состоялось вскрытие конкурсных заявок. Поступило лишь одно предложение — от ОсОО Grand PRO. Компания оценила работу в 15 миллионов 580,5 тысячи сомов.

В 2017 году эта же компания оформляла площадь Ала-Тоо к Ноорузу и Дню независимости.

В мэрии пока не сообщают о планах празднования Нового года.