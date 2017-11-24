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Общество

Минздрав заверяет: Частная медклиника безопасна для жильцов

Лицензия выдана клинике «Бикард» законно. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Минздраве.

Напомним, жители дома № 2/1, расположенного по улице Тыныстанова в Бишкеке, пожаловались премьер-министру, президенту и спикеру Жогорку Кенеша на опасность, исходящую от частной клиники «Бикард».

Жильцам не стоит беспокоиться об опасности данной клиники для их здоровья. Более того, «Бикард» спасла многие жизни пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в острой стадии.

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«Медицинский центр «Бикард» действительно расположен на первом этаже многоэтажного жилого дома, в перепрофилированных нежилых, встроенно-пристроенных помещениях. Имеется согласие ТСЖ «Керемет Ордо» на перепрофилирование нежилых помещений, заверенное подписями председателя и членов правления ТСЖ. Предусмотрен отдельный вход от жильцов», — добавили в столичном Центре госсанэпиднадзора.

Рентгенодиагностический кабинет расположен в пристроенных помещениях, над ним жилых помещений нет.

«Частная школа расположена на значительном расстоянии от медцентра, к тому же стены рентген-кабинета имеют защитную отделку, о чем свидетельствуют протоколы дозиметрического контроля Национального центра онкологии. Медицинская аппаратура исправна», — отметили в ЦГСЭН.
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