Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»:

- освобожден заместитель председателя Государственной таможенной службы; Подробнее

- Болсунбек Казаков освобожден от должности председателя Фонда по управлению госимуществом; Подробнее

- Дуйшенбек Зилалиев назначен председателем Фонда по управлению госимуществом. Подробнее

Сообщает пресс-служба президента КР:

- Фарид Ниязов освобожден от должности советника президента; Подробнее

- подписан закон о внесении изменений в Водный кодекс; Подробнее

- Икрамжан Илмиянов освобожден от должности советника президента КР; Подробнее

- Толкунбек Абдыгулов назначен вице-премьер-министром Кыргызстана. Подробнее

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