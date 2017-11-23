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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: 

- освобожден заместитель председателя Государственной таможенной службы; Подробнее
- Болсунбек Казаков освобожден от должности председателя Фонда по управлению госимуществом; Подробнее
- Дуйшенбек Зилалиев назначен председателем Фонда по управлению госимуществом. Подробнее

 Сообщает пресс-служба президента КР:

- Фарид Ниязов освобожден от должности советника президента; Подробнее
- подписан закон о внесении изменений в Водный кодекс; Подробнее
- Икрамжан Илмиянов освобожден от должности советника президента КР; Подробнее
- Толкунбек Абдыгулов назначен вице-премьер-министром Кыргызстана. Подробнее

Рубрика «Официально» по ссылке.
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