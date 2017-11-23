Команда КВН «Азия MIX» поборется сегодня за кубок мэра Москвы

Команда КВН «Азия MIX» поборется за кубок мэра Москвы. Игра состоится сегодня. Об этом сообщил сайт Международного союза Клуба веселых и находчивых.



По его данным, в игре также участвуют Сборная детского КВН, команды «Будем дружить семьями», «Горизонт» (Москва), «Наполеон Динамит» (Тюмень), «Русская дорога» (Армавир) , «Приказ 390» (ФСИН России), «Триод и Диод» (Смоленск), «Борцы» (Сургут), сборные МФЮА, РУДН, вузов Чеченской Республики.

Кубок мэра Москвы — это спецпроект к 56-летию КВН. Игру можно будет посмотреть 3 декабря.