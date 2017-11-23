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Общество

Команда КВН «Азия MIX» поборется сегодня за кубок мэра Москвы

Команда КВН «Азия MIX» поборется за кубок мэра Москвы. Игра состоится сегодня. Об этом сообщил сайт Международного союза Клуба веселых и находчивых.

По его данным, в игре также участвуют Сборная детского КВН, команды «Будем дружить семьями», «Горизонт» (Москва), «Наполеон Динамит» (Тюмень), «Русская дорога» (Армавир) , «Приказ 390» (ФСИН России), «Триод и Диод» (Смоленск), «Борцы» (Сургут), сборные МФЮА, РУДН, вузов Чеченской Республики.

Кубок мэра Москвы — это спецпроект к 56-летию КВН. Игру можно будет посмотреть 3 декабря.
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