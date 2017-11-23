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Общество

24 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 12.00-15.00 — жилмассив «Дордой»;
  • 9.00-18.00 — улицы Кайынды, Абдыкадырова, Советская, Ахунбаева, Попова, Некрасова, Космическая, Курчатова, Джаманбаева, Дизельная, Токтоналиева, Кулатова, Айтматова, переулки Ашхабадский, Таймырский, жилмассивы «Келечек» (15-я улица), «Ак-Тилек»;
  • 14.00-17.00 — пересечения проспектов Чуй и Манаса, проспекта Чуй и улицы Достоевского;
  • 9.00-17.00 — улица Киевская, 137;
  • 9.30-17.00 — улицы Ахунбаева, Малдыбаева, 18-я линия;
  • 9.00-15.00 — улицы Валдайская, Садырбаева, переулок Валдайский;
  • 9.00-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Арча-Бешик).

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Западная, Кирова, Чехова, Ново-Ала-Арчинская, Ала-Арчинская, Лермонтова, Восточная, Победы, Некрасова), села Заречное, Башкара-Суу, Рассвет, Арчалы (улицы Кочок, Токтогула, район школы), Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Чагая, Панфилова, Кыргызская, переулок Советский), Озерное (улицы Зеленая, Фрунзе, Молодежная), Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзе, Октябрьская), Джаны-Пахта (улицы Сагымбаева, Советская, Северная), Чон-Джар (улица Термечикова), Нижнечуйское (улица Октябрьская), Беловодское (улицы Крупской, Фрунзе, Северная, Тулебердиева), Петровка (улица Заводская), Спартак (улица Гагарина);
  • 11.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо»;
  • 9.00-14.00 — село Чат-Куль (улицы Набережная, Первомайская, Почтовая, Ленина, Украинская);
  • 9.00-11.00 — село Военно-Антоновка (улица Фрунзе);
  • 12.00-17.00 — село Новопавловка (улицы Северная, Корсаковых, Крупской, Луговая, Садовая, Фрунзе, Свердлова, Репина, Лавровых);
  • 8.30-13.00 — село Полтавка (улицы Центральная, Октябрьская, Партизанская, Горького, Комсомольская, Коминтерна), город Кара-Балта (улицы Труда, Луговая, Грибоедова, Пограничная, Киргизская, Центральная, Буденного, Орджоникидзе, Кооперативная, Чуйская, 50 лет Киргизии, Интернациональная, Оборонная, Кожомбердиева), Сосновка (улица Киевская);
  • 8.00-19.00 — село Новопокровка (улицы Фрунзе, Мичурина, Пушкина).

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00-17.00 — села Ак-Шийрак, Кара-Сай, Джон-Булак, Алкым, Уч-Кочкон, Зындан, Ак-Булак, Ак-Булун, Боз-Булун, Энильчек, Шаты.

В Ошской области:

  • 9.00-17.00 — город Ош (село Учар, микрорайон «Ак-Тилек»), села Кашкалдак, Айбек, Котормо, Кайрагач, Бель-Орук, Кой-Басар, Каранай, Дедек-Буу, Адыр.
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