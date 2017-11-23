ГРС Кыргызстана объяснила, почему сведения о количестве машин засекречены

Государственная регистрационная служба Кыргызстана объяснила, почему сведения о количестве машин являются секретными.

Сводные данные о количестве транспорта являются секретными сведениями на основании постановления правительства «Об утверждении перечня главнейших сведений, составляющих государственную тайну, и положения о порядке установления степени секретности категорий сведений и определения степени секретности сведений, содержащихся в работах, документах и изделиях» от 7 июля 1995 года №267/9. Документ до сих пор действует.

Согласно пункту 39 перечня главнейших сведений, составляющих государственную тайну, информация о количестве и техническом состоянии автомобилей в республике остается секретной.

Регистрация движимого и недвижимого имущества является обязательной.

Напомним, сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев попросил рассекретить данные о количестве транспортных средств.