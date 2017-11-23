В Астане проходит акция за дружбу народов Кыргызстана и Казахстана

В столице Казахстана Астане проходит акция «Если ты за дружбу народов, обними меня». Видеотрансляцию на своей странице в Facebook ведет директор Казаxстанского института прогнозирования рисков, член Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП «Атамекен» Сырым Абдрахманов.

Видео со страницы Сырыма Абдрахманова в Facebook.

Абдрахманов стоит перед торгово-развлекательным центром «Хан Шатыр» с флагом Кыргызстана и плакатом. Акцией хотят показать, что кыргызы и казахи — братские народы, которые объединяет тысячелетняя совместная история, а также продемонстрировать, что в Казахстане к кыргызам относятся дружественно и тепло.