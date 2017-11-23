Археологическая находка в Аксы. Ученые предупредили об ответственности

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области обнаружена археологическая находка. Директор Института истории и культурного наследия Национальной академии наук Кыргызстана Аблабек Асанканов предупредил об уголовной ответственности за самовольные раскопки артефактов.

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Напомним, в селе Кызыл-Джар местные жители обнаружили под землей кувшин больших размеров, предположительно относящийся к эпохе Караханидов.

Как сообщил директор института, археологи выедут на место, чтобы определить ценность находки.

«Археологи определят, передать ее местному музею или привезти в Бишкек. Однозначно, это государственная собственность, никто не имеет права на нее покушаться, и если кто-то из местных жителей решит поставить у себя дома, они понесут ответственность», — сказал ученый.