Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 24 ноября снова тепло, даже ночью температура не опустится ниже нуля. Воздух прогреется от +1 до +12 градусов, без осадков. День уменьшился до 9 часов 28 минут: восход Солнца в 8.04, заход в 17.32.

С прогнозом погоды в Кыргызстане можете ознакомиться здесь.

Отключение света, газа и воды

В Бишкеке свет отключили:

— 12.00-15.00 — жилмассив «Дордой»;

— 9.00-18.00 — улицы Кайынды, Абдыкадырова, Советская, Ахунбаева, Попова, Некрасова, Космическая, Курчатова, Джаманбаева, Дизельная, Токтоналиева, Кулатова, Айтматова, переулки Ашхабадский, Таймырский, жилмассивы «Келечек» (15-я улица), «Ак-Тилек»;

— 14.00-17.00 — пересечения проспектов Чуй и Манаса, проспекта Чуй и улицы Достоевского;

— 9.00-17.00 — улица Киевская, 137;

— 9.30-17.00 — улицы Ахунбаева, Малдыбаева, 18-я линия;

— 9.00-15.00 — улицы Валдайская, Садырбаева, переулок Валдайский;

— 9.00-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Арча-Бешик).

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

Проспекты Айтматова, Манаса и Чуй перекроют в связи с инаугурацией нового президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

Перекрытыми остаются, например, улицы:

— Мурманская — от Садыгалиева до Алыкулова;

— Алыкулова — от Муромской (ТЭЦ-2) до Гагарина.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Памятные даты

Основан Ошский кыргызский драматический театр

24 ноября 1972 года основан Ошский кыргызский драматический театр имени С.Ибраимова. Здание построено в 1974 году.

Мамбету Мамакееву присвоено звание Героя Кыргызской Республики

В 2004 году выдающемуся кыргызскому хирургу и общественному деятелю Мамбету Мамакееву присвоено звание Героя Кыргызской Республики.

Мамбет Мамакеев — основоположник кыргызской школы абдоминальных хирургов и инициатор создания Национального хирургического центра Кыргызской Республики.

В середине 1960-х доцент Мамакеев взялся за написание докторской диссертации. Посоветовавшись со своим научным руководителем Максимом Ефимовичем Фридманом, они пришли к выводу, что необходимо разрабатывать вопросы диагностики и лечения острого холецистита и осложненной желчнокаменной болезни. С тех пор научные интересы Мамбета Мамакеева главным образом связаны с этой тяжелой патологией.

Его исследования в этой области внесли существенный вклад в развитие хирургии острого холецистита и желчнокаменной болезни.

В 1974-2003 годах он заведует кафедрой госпитальной хирургии Киргизской государственной медицинской академии имени И.Ахунбаева.

С этого момента начинается новый этап не только в жизни Мамбета Мамакеевича, но в целом в развитии неотложной хирургии в Кыргызстане. По сути, начинает создаваться школа общих и неотложных хирургов Кыргызстана.

День отказа от покупок

Ежегодно в конце ноября люди во многих странах мира на сутки отказываются от любых покупок, напоминая себе о том, что чрезмерное потребление — опасная общественная тенденция.

С инициативой отказаться от покупок выступил канадский журналист эстонского происхождения Калле Ласн.

По его мнению, причину финансового кризиса нужно искать не в ликвидности или нерегулируемых рынках, а в культуре избыточного и бездумного потребления.

День отказа от покупок в Северной Америке отмечают в первую пятницу после американского Дня благодарения (а в Европе — на следующий день, в субботу), то есть в традиционное время начала рождественских распродаж во всем мире.

В этот день магазины получают от 20 до 50 процентов своей годовой выручки, а в массовых давках в самых крупных торговых центрах ежегодно гибнут люди.

Не без доли сарказма эту дату ноября называют черной пятницей.

Именно в этот день общественные активисты призывают максимально здраво относиться к своим покупкам и протестуют против общества потребления.

Условия участия в акции просты: в течение 24 часов нужно отказаться от любых приобретений.

«Черная пятница»

«Черная пятница» — день огромных скидок и распродаж, это главный праздник для всех шопоголиков.

Именно с «черной пятницы» в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж: размер скидок колеблется от 30 до 90 процентов в зависимости от групп товаров.

Традиция безудержного шопинга возникла в Америке в 19 веке, когда крупнейшие торговые сети начали устраивать грандиозные предрождественские распродажи. А сам термин «черная пятница» появился только в 1966 году в Филадельфии.

Существует две общепринятые версии о происхождении названия. Одна предполагает, что день называли так из-за огромных пробок на дорогах. По другой версии, название произошло благодаря способу ведения бухгалтерской отчетности в этот день.

Убытки записывали красными чернилами, а прибыль — черными, а так как выручка в этот день была огромной, то и черный цвет в отчетности преобладал.

Именно в этот день сотни миллионов людей во всем мире сметают с полок даже самый залежалый товар, принося продавцам месячные прибыли. Накануне в торговых центрах и магазинах американских городов еще до полуночи негде яблоку упасть: предусмотрительные покупатели занимают очередь заранее, а некоторые даже ночуют у входа в магазин. Ведь первых покупателей ждут серьезные скидки (от 50 до 80 процентов).

Куда сходить

Культура

— В Бишкекском городском драматическом театре имени А.Умуралиева в 18.00 покажут комедию абсурда «Наваждение».

Что же человеческого осталось в нас? Можем ли мы сохранить накопленные веками нравственные ценности человечества? Что мы оставим нашим потомкам? Вот вопросы, которые задают зрителям автор пьесы и исполнители спектакля.

— В это же время в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова — мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора».

События разворачиваются в театре. Во время репетиции очередного спектакля на сцену приходят шесть персонажей и обращаются к актерам с просьбой прервать репетицию, разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.

— В 20.00 в Barclays Pub выступит Рэй Хортон (США).

Один из самых романтичных певцов 1990-х. Его голос хорошо известен во всем мире — он был одним из участников легендарной группы Milli Vanilli. В Европе широкую узнаваемость он получил, когда в 1998 году стал ведущим вокалистом самой популярной европейской рэп-группы NANA.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Во Дворце спорта имени Кожомкула стартуют международные соревнования на призы олимпийского чемпиона Каныбека Осмоналиева по тяжелой атлетике.

За победу борются штангисты из Кыргызстана и ближнего зарубежья. Турнир проводится ежегодно.

— В Оше продолжается первенство Кыргызстана по боксу.

Недавно завершился чемпионат страны среди взрослых. Теперь пора выяснять отношения молодежи (2000-2001 годов рождения). Одна из целей состязаний — комплектование молодежной сборной КР.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

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