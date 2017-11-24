Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 24 ноября снова тепло, даже ночью температура не опустится ниже нуля. Воздух прогреется от +1 до +12 градусов, без осадков. День уменьшился до 9 часов 28 минут: восход Солнца в 8.04, заход в 17.32.
С прогнозом погоды в Кыргызстане можете ознакомиться здесь.
Отключение света, газа и воды
В Бишкеке свет отключили:
— 12.00-15.00 — жилмассив «Дордой»;
— 9.00-18.00 — улицы Кайынды, Абдыкадырова, Советская, Ахунбаева, Попова, Некрасова, Космическая, Курчатова, Джаманбаева, Дизельная, Токтоналиева, Кулатова, Айтматова, переулки Ашхабадский, Таймырский, жилмассивы «Келечек» (15-я улица), «Ак-Тилек»;
— 14.00-17.00 — пересечения проспектов Чуй и Манаса, проспекта Чуй и улицы Достоевского;
— 9.00-17.00 — улица Киевская, 137;
— 9.30-17.00 — улицы Ахунбаева, Малдыбаева, 18-я линия;
— 9.00-15.00 — улицы Валдайская, Садырбаева, переулок Валдайский;
— 9.00-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Арча-Бешик).
Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.
Перекрытые дороги
Проспекты Айтматова, Манаса и Чуй перекроют в связи с инаугурацией нового президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.
Проспекты Айтматова, Манаса и Чуй перекроют в связи с инаугурацией нового президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.
Перекрытыми остаются, например, улицы:
— Мурманская — от Садыгалиева до Алыкулова;
— Алыкулова — от Муромской (ТЭЦ-2) до Гагарина.
С полным списком можно ознакомиться здесь.
Памятные даты
Основан Ошский кыргызский драматический театр
24 ноября 1972 года основан Ошский кыргызский драматический театр имени С.Ибраимова. Здание построено в 1974 году.
Мамбету Мамакееву присвоено звание Героя Кыргызской Республики
В 2004 году выдающемуся кыргызскому хирургу и общественному деятелю Мамбету Мамакееву присвоено звание Героя Кыргызской Республики.
Мамбет Мамакеев — основоположник кыргызской школы абдоминальных хирургов и инициатор создания Национального хирургического центра Кыргызской Республики.
В середине 1960-х доцент Мамакеев взялся за написание докторской диссертации. Посоветовавшись со своим научным руководителем Максимом Ефимовичем Фридманом, они пришли к выводу, что необходимо разрабатывать вопросы диагностики и лечения острого холецистита и осложненной желчнокаменной болезни. С тех пор научные интересы Мамбета Мамакеева главным образом связаны с этой тяжелой патологией.
Его исследования в этой области внесли существенный вклад в развитие хирургии острого холецистита и желчнокаменной болезни.
В 1974-2003 годах он заведует кафедрой госпитальной хирургии Киргизской государственной медицинской академии имени И.Ахунбаева.
С этого момента начинается новый этап не только в жизни Мамбета Мамакеевича, но в целом в развитии неотложной хирургии в Кыргызстане. По сути, начинает создаваться школа общих и неотложных хирургов Кыргызстана.
День отказа от покупок
Ежегодно в конце ноября люди во многих странах мира на сутки отказываются от любых покупок, напоминая себе о том, что чрезмерное потребление — опасная общественная тенденция.
С инициативой отказаться от покупок выступил канадский журналист эстонского происхождения Калле Ласн.
По его мнению, причину финансового кризиса нужно искать не в ликвидности или нерегулируемых рынках, а в культуре избыточного и бездумного потребления.
День отказа от покупок в Северной Америке отмечают в первую пятницу после американского Дня благодарения (а в Европе — на следующий день, в субботу), то есть в традиционное время начала рождественских распродаж во всем мире.
В этот день магазины получают от 20 до 50 процентов своей годовой выручки, а в массовых давках в самых крупных торговых центрах ежегодно гибнут люди.
Не без доли сарказма эту дату ноября называют черной пятницей.
Именно в этот день общественные активисты призывают максимально здраво относиться к своим покупкам и протестуют против общества потребления.
Условия участия в акции просты: в течение 24 часов нужно отказаться от любых приобретений.
«Черная пятница»
«Черная пятница» — день огромных скидок и распродаж, это главный праздник для всех шопоголиков.
Именно с «черной пятницы» в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж: размер скидок колеблется от 30 до 90 процентов в зависимости от групп товаров.
Традиция безудержного шопинга возникла в Америке в 19 веке, когда крупнейшие торговые сети начали устраивать грандиозные предрождественские распродажи. А сам термин «черная пятница» появился только в 1966 году в Филадельфии.
Существует две общепринятые версии о происхождении названия. Одна предполагает, что день называли так из-за огромных пробок на дорогах. По другой версии, название произошло благодаря способу ведения бухгалтерской отчетности в этот день.
Убытки записывали красными чернилами, а прибыль — черными, а так как выручка в этот день была огромной, то и черный цвет в отчетности преобладал.
Именно в этот день сотни миллионов людей во всем мире сметают с полок даже самый залежалый товар, принося продавцам месячные прибыли. Накануне в торговых центрах и магазинах американских городов еще до полуночи негде яблоку упасть: предусмотрительные покупатели занимают очередь заранее, а некоторые даже ночуют у входа в магазин. Ведь первых покупателей ждут серьезные скидки (от 50 до 80 процентов).
Куда сходить
Культура
— В Бишкекском городском драматическом театре имени А.Умуралиева в 18.00 покажут комедию абсурда «Наваждение».
— В это же время в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова — мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора».
События разворачиваются в театре. Во время репетиции очередного спектакля на сцену приходят шесть персонажей и обращаются к актерам с просьбой прервать репетицию, разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.
— В 20.00 в Barclays Pub выступит Рэй Хортон (США).
Один из самых романтичных певцов 1990-х. Его голос хорошо известен во всем мире — он был одним из участников легендарной группы Milli Vanilli. В Европе широкую узнаваемость он получил, когда в 1998 году стал ведущим вокалистом самой популярной европейской рэп-группы NANA.
Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».
Спорт
— Во Дворце спорта имени Кожомкула стартуют международные соревнования на призы олимпийского чемпиона Каныбека Осмоналиева по тяжелой атлетике.
За победу борются штангисты из Кыргызстана и ближнего зарубежья. Турнир проводится ежегодно.
— В Оше продолжается первенство Кыргызстана по боксу.
Недавно завершился чемпионат страны среди взрослых. Теперь пора выяснять отношения молодежи (2000-2001 годов рождения). Одна из целей состязаний — комплектование молодежной сборной КР.
Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».
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