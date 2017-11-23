Суд по делу Аиды Саляновой приостановлен

Суд по делу депутата Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Аиды Саляновой приостановлен. Об этом сообщила ее адвокат.

Процесс прерван в связи с трауром Аиды Саляновой. В ночь на 6 ноября неизвестные убили ее младшего брата Улана. Последнее заседание суда прошло 2 ноября.

Юристы отметили, что Бишкекский городской суд уже приступил к рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Ленинского районного суда. По его решению Аида Салянова получила наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Но исполнение приговора отсрочили до момента, когда ее дочери исполнится четырнадцать лет. Сейчас ребенку два года.

Аиде Саляновой инкриминировали злоупотребление служебным положением. По версии следствия, в 2010 году она, будучи главой Министерства юстиции, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Суд счел ее вину полностью доказанной.

Адвокат Чинара Джакупбекова добавила, что будет ходатайствовать о допросе в вышестоящей инстанции свидетелей, которых судья Кубанычбек Касымбеков отказался допрашивать в Ленинском районном суде.