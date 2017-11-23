Для работников культуры Кыргызстана построят четыре многоэтажных жилых дома

Алмазбек Атамбаев заложил капсулу на месте строительства четырех многоквартирных домов для работников учреждений культуры. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Алмазбек Атамбаев отметил, что начало строительства дома для работников сферы культуры является важным событием, и подчеркнул необходимость оказания государственной поддержки в реализации таких социальных проектов.

Заложив капсулу, глава государства поручил Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обеспечить своевременное и качественное завершение всех работ по возведению многоквартирных домов.

Как сообщается, на строительство домов для работников учреждений культуры из республиканского бюджета выделено 340 миллионов сомов.

Четыре многоэтажных жилых дома рассчитаны на 216 квартир.