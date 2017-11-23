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Общество

Депутаты предлагают решение проблем детдомовцев с жильем. Кабмин молчит

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают готовые решения проблем выпускников детских домов с жильем, но кабмин пока молчит. Об этом сегодня на круглом столе заявила нардеп Наталья Никитенко.

По ее словам, механизмы строительства жилья для выпускников детских домов уже прописаны, все инструменты переданы правительству. Строительство должно было начаться частично из средств бюджета, частично — из средств международных организаций. Но ответа правительства нет, отметила депутат.

Недавно я встретилась с руководством Госипотечной компании. Они говорят, что выпускникам детдомов недоступна покупка жилья в ипотеку. Конечно недоступна. У них порой денег на еду нет, какие там выплаты по кредиту.

Наталья Никитенко

«Мы попросили рассмотреть возможность, чтобы они постепенно начали строить бесплатное жилье для выпускников детдомов. Но пока конкретных ответов я не получила», — рассказала Наталья Никитенко.

Она призналась, что по жилью ситуация не очень радужная. Когда-то было решение мэрии Бишкека, описание свободных участков, где можно было бы строить дома для выпускников детских домов. Даже выделялся участок на Южной магистрали. Но на этом все и остановилось.

«Сейчас есть еще две инициативы, которые оформляются законодательно. Первая — ГИК проработать возможность постепенного строительства бесплатного жилья для выпускников детдомов. Вторая — создавать личные счета выпускников и класть туда определенные средства, на которые затем можно было бы купить жилье или потратить их на образование», — заключила депутат.
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