«Черная пятница». Как не потратить весь семейный бюджет: советы шопоголика

Один из главных дней в году шопоголика — «черная пятница». В 2017-м она выпадает на 24 ноября. Буквально через пару часов миллионы людей по всему миру бросятся к электронным девайсам, чтобы успеть сделать заказ по выгодной цене в онлайн-магазине или урвать давно полюбившийся, но бывший не по карману товар. В некоторых странах уже сейчас выстраиваются очереди к торговым центрам и небольшим лавкам.

Традиция «черной пятницы» популярна и в Кыргызстане. Крупные торговые центры выставляют товары по сниженным ценам, а люди с бешеным взглядом сметают с прилавков все, что попадет под руку. Итог один — продавцы потирают руки, пересчитывая приличную прибыль, а бедные горожане хватаются за голову, разбирая завалы ненужных девайсов, одежды или — и того хуже — сувениров.

Если вы сейчас ехидно улыбнулись, вы ханжа! Признайтесь: неужели вас никогда не привлекали огромные скидки (а по заверениям продавцов, они именно такие) и вы ни разу не клюнули на красочную рекламу? Как же не заглотить наживку хитрых продавцов и не оставить весь семейный бюджет на одной, пусть и очень крутой распродаже? Откровения шопоголика с многолетним стажем и дырами в бюджете.

1 Составьте список

Это, пожалуй, первый и самый важный совет. Серьезно! Прежде, чем отправиться за покупками, подумайте, что вам действительно нужно.

Поверьте: в суматохе и толпе жадных покупателей очень легко потерять память, совесть и здравый смысл. И вот тут вам как раз поможет старая добрая советская традиция.

2 Определите бюджет

О`кей, со списком определились. Теперь отведите конкретную сумму, которую вы готовы оставить в онлайн-магазинах или торговых центрах. Помните: после «черной пятницы» вам еще жить как минимум две недели до зарплаты.

В рациональном подходе и нехитрых математических манипуляциях нет ничего зазорного. Эйфория от покупок пройдет, и вы точно скажете себе спасибо за них.

3 Сравните цены

Это правило действует, скорее для онлайн-покупок. По крайней мере, сравнить цены на один и тот же товар в Интернете гораздо проще, чем обежать дюжину магазинов в городе. Хотя это тоже реально, было бы желание. Итак, время у вас еще есть.

Берем товар из списка (а мы его уже составили, правда?), ищем его и сравниваем. Зачем? Все просто: вы удивитесь, как могут отличаться цены на идентичный комплект, скажем, нижнего белья у разных продавцов. Сравнили? А теперь сохраните в закладках товар по самой низкой цене.

4 Проверьте услуги доставки

Еще одно правило, актуальное для интернет-шопперов. Обязательно посмотрите, во сколько вам обойдется доставка желанного товара. Некоторые продавцы делают ее бесплатно — на почту (и это, поверьте, рай жадного покупателя). А вот другим за доставку придется платить.

Я однажды попалась. Купив позицию за $20 (без скидки покупка бы обошлась мне в $86,7), я потерла руки и довольно улыбнулась: «черная пятница» удалась. Но вот доставка обошлась мне в $35,6 по США, и еще в $18,9 до Бишкека, плюс услуги такси. Ну, вы поняли: товар обошелся мне почти в $80. Так себе скидочка...

5 Убедитесь, что товар действительно скидочный

Найдите заранее то, что вам интересно, и заскриньте страницу (если это Интернет) или сфотографируйте ценник. Под соусом «черной пятницы» часто выставляются товары, на которые дается минимальная скидка или ее вообще нет...

Расчет продавца, на самом деле, до неприличия прост: в общей суматохе вы не заметите эту хитрость и купите товар, который до этого, возможно, пропустили бы из-за высокой цены. А тут же «черная пятница»! На подсознательном уровне вам будет казаться, что все товары дешевле. Но это не так, будьте внимательны!

6 Тренируйте скорость

Кстати, на разных интернет-ресурсах появляются мега-предложения, когда действительно крутой товар можно купить за копейки. Оно ограничено по времени, и его, конечно, придется еще поймать. Но это только полбеды!

Представьте, сколько людей хотят этот, к примеру, телевизор... Страница будет ужасно долго грузиться, и у вас появится желание разбить монитор. Не улыбайтесь, так и будет! Так вот: тренируйте скорость нажатия кнопок и тачпадов, друзья. И, конечно, не травмируйте нервную систему: курс лечения в психушке не стоит этих скидок, честно.

7 Не покупайтесь на красивую обертку

Это сложно! Очень сложно. Но помните: продавец заинтересован в прибыли. Как правило, в местных магазинах на первую линию выставляют товары дороже. Да-да, даже в скидочные дни. Вас завлекают красивым образом.

Наверняка вы не раз ловили себя на мысли, что хотите именно те вещи, которые так красиво смотрятся на манекене. Я даже пару раз покупала их.

А товары, которые и правда на скидках, лежат большими кучами, копаться в которых как-то не хочется. Или висят на вешалках с огромной надписью «все по 100», что бьет по самолюбию: что мы, нищие что ли? Вот такой он странный — местный менталитет.

8 Самый правильный совет

За годы, проведенные на просторах интернет-магазинов, вывод я сделала один. Заблокируйте свою карту на дни «мега-скидок», отдайте наличные мужу, родным, другу, купите себе корзину печенья и проведите эту ночь/день спокойно.