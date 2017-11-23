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Общество

Выпускники детских домов Кыргызстана могут лечиться в поликлиниках бесплатно

Выпускники детских домов Кыргызстана теперь могут лечиться в поликлиниках бесплатно. Об этом сегодня на круглом столе сообщила руководитель Общественного фонда «Наш голос» Айнура Ормонова.

По ее словам, общественные организации постоянно работают над проблемой обеспечения прав выпускников детских домов. В 2015 году провели исследование, которое показало реальную картину положения выпускников детских домов, даны рекомендации по их поддержке.

«Первые подвижки есть. Например, сейчас выпускники детских домов могут, например, прийти в поликлинику, показать справку о том, что являются выпускниками детдомов, и получить те же услуги, которые предусмотрены ФОМС для детей-сирот. Если нет прописки, то по положению эту проблему могут решить органы местного самоуправления. Если что-то не получается, нужно брать положение и говорить о том, что они обязаны прописать. После того, как выпускники детдома получают прописку, они смогут получить паспорт», — рассказала Айнура Ормонова.
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