Почти все выпускники детдомов Кыргызстана подвергались различным видам насилия

Ни в одном законе Кыргызстана не определен статус выпускника детского дома. Об этом сегодня во время круглого стола сообщила директор Общественного фонда Oasis Мээрим Осмоналиева.

По ее словам, на конец 2015 года в стране насчитывалось более 100 тысяч социально незащищенных семей. По данным госорганов, в детских учреждениях проживало более 9 тысяч детей, по данным ЮНИСЕФ — более 11 тысяч детей. Еще 305 тысяч детей находятся под угрозой. Они растут в неблагополучных условиях.

Эксперты провели опрос среди 350 выпускников детских домов. По факту лишь 10 процентов из них действительно были круглыми сиротами, а 84 процента остались без попечения родителей. У них есть родственники, но в реальности эти дети никому не нужны.

При опросе самих детей выяснилось, что больше половины из них чувствовали себя круглыми сиротами даже при живых родителях.

«Статус выпускника детского дома никак не определен законом. А детей выпускают в возрасте 14-18 лет. Но по международным нормам юноши и девушки этого возраста еще дети. У государства есть обязательства перед ними. Ежегодно школы-интернаты и детские дома выпускают по меньшей мере 450 детей. Все они испытывают проблемы с адаптацией после выпуска, соцзащитой, оформлением документов, доступом к медицинским услугам, образованию. У них нет жилья и возможности трудоустройства. Многие дети попадают в трудовое рабство», — рассказала Мээрим Осмоналиева.

По подсчетам экспертов, 91 процент выпускников детдомов мигрируют в города, где есть возможность найти хоть какую-то работу и устроиться в жизни. Почти все дети подвергались различным видам насилия.

Эти дети — потенциальные трансляторы насилия в будущем. У соцработников детских домов нет квалификации для помощи им, отмечают специалисты.

«В прошлом году мы устроили их в средние специальные учреждения. Один выпускник через краудфандинговую платформу поступил в IT-академию. Но это единичные случаи», — говорит Мээрим Осмоналиева.

В учебных заведениях требуют справки, требуют, чтобы пришел хотя бы один родитель, часто унижают выпускников детских домов. Мээрим Осмоналиева

«По закону сиротам положено жилье. Но по факту лишь 10 процентов являются круглыми сиротами. Но ведь и остальные тоже никому не нужны, а получить жилье они не могут», — заключила Мээрим Осмоналиева.