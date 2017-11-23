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Общество

Детский лагерь в Таш-Добо променяли на маленький участок на берегу Иссык-Куля

Детский лагерь в Таш-Добо променяли на маленький участок на берегу Иссык-Куля. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил депутат Алмасбек Акматов.

По его словам, в свое время лагерь «Красная гвоздика» в Таш-Добо передали неизвестным лицам.

«Шесть гектаров земли лагеря поменяли на участок в 70 соток на южном берегу озера Иссык-Куль. Финпол, прокуратура занимались расследованием. Возбудили уголовное дело, но потом закрыли. Людям сказали, что это частная собственность профсоюза. Но народ ждет справедливого решения по данному вопросу», - сказал нардеп.
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