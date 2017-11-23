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Общество

Ремонт Исторического музея планируется завершить к концу декабря 2017 года

Капитальный ремонт Государственного исторического музея планируется завершить к концу декабря 2017 года. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава подрядной компании Бороончу Иманбеков.

По его словам, в настоящее время внутри музея уже начали выставлять экспонаты.

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«Внутренние работы почти завершены, остались только наружные и благоустройство прилегающей территории», — сказал он.

Напомним, по данным Госстроя, на строительно-монтажные работы здания музея из бюджета было выделено 285 миллионов 961 тысяча 136 сомов, а на оборудование — 4 миллиона 858 тысяч 982 сома.

Музей был закрыт для посетителей с 25 марта 2016 года в связи с реконструкцией. Называлась приблизительная сумма работ — $15 миллионов (турецкий грант). Часть работ по реконструкции музея выполняет турецкая сторона, часть — кыргызская.

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