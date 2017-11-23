11:29
+7
USD 69.70
EUR 82.04
RUB 1.18
Общество

Заключенные колонии-поселения в Балыкчи не могут принять душ

Заключенные колонии-поселения № 51 в городе Балыкчи не могут нормально принять душ. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена по итогам его визита в учреждение.

Кубат Оторбаев посетил колонию, чтобы ознакомиться с условиями содержания, соблюдением гигиены и оказанием медицинской помощи заключенным. В ходе беседы с заключенными поступило много жалоб по поводу отсутствия возможности помыться.

«При проверке выявлена осужденная Ш. Д., которая в течение 5 месяцев находится в колонии № 51 вместе с мужем и дочерью 2015 года рождения. Кроме того, сейчас она находится на четвертом месяце беременности. Она пожаловалась на отсутствие условий для соблюдения гигиены и оказания медицинской помощи. Об этом сотрудники института омбудсмена оповестили руководство колонии», — говорится в сообщении.

Руководство колонии-поселения провело очистительные работы. Все постельные принадлежности осужденных заменены на новые, полностью отремонтировали столовую для заключенных. Сейчас две душевые комнаты и прачечная находятся на стадии завершения строительства. Весь второй этаж здания теперь предназначен только для осужденных женщин. Ранее здесь в разных комнатах содержались как мужчины, так и женщины.

По поводу осужденной Ш. Д. материалы дела будут направлены в Городской суд города Балыкчи для принятия решения об отсрочке исполнения наказания.
Ссылка:
просмотров: 185
Версия для печати
Материалы по теме
В Балыкчи на всех перекрестках установят видеокамеры
В Баткенской области этническим кыргызам затягивают выдачу документов
Суды города Кызыл-Кии грубо нарушают закон
Мэр Балыкчи распорядился демонтировать памятник Ленину в центре города
Омбудсмен после критики общественности передумал покупать дорогой внедорожник
Омбудсмен предлагает создать комиссию по возмещению убытков бизнесменам
В ИВС подследственный сидит уже месяц. Его избили на глазах 5-летнего сына
Омбудсмену Кыргызстана покупают машину за 1,5 миллиона сомов
Кубат Оторбаев: Приговор в отношении журналиста Сапанова — возврат к инквизиции
Назначить омбудсмена в каждой школе предлагает институт акыйкатчи
Популярные новости
Письмо потомкам из&nbsp;далекого 1967 года вскрыли сегодня в&nbsp;Бишкеке Письмо потомкам из далекого 1967 года вскрыли сегодня в Бишкеке
Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на&nbsp;ее&nbsp;зарплату Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на ее зарплату
Уникальная коллекция кукол в&nbsp;Бишкеке поразила историка моды Александра Васильева Уникальная коллекция кукол в Бишкеке поразила историка моды Александра Васильева
Генпрокуратура выяснила, как у&nbsp;сотрудника ГКНБ оказалась угнанная машина Генпрокуратура выяснила, как у сотрудника ГКНБ оказалась угнанная машина
Бизнес
MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами
Только 24&nbsp;ноября скидка на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;&mdash; 60&nbsp;процентов Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов
Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в&nbsp;Центральной Азии Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в Центральной Азии
Больше 4G-интернета: Вы&nbsp;просили&nbsp;&mdash; мы&nbsp;сделали! Больше 4G-интернета: Вы просили — мы сделали!