Заключенные колонии-поселения в Балыкчи не могут принять душ

Заключенные колонии-поселения № 51 в городе Балыкчи не могут нормально принять душ. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена по итогам его визита в учреждение.

Кубат Оторбаев посетил колонию, чтобы ознакомиться с условиями содержания, соблюдением гигиены и оказанием медицинской помощи заключенным. В ходе беседы с заключенными поступило много жалоб по поводу отсутствия возможности помыться.

«При проверке выявлена осужденная Ш. Д., которая в течение 5 месяцев находится в колонии № 51 вместе с мужем и дочерью 2015 года рождения. Кроме того, сейчас она находится на четвертом месяце беременности. Она пожаловалась на отсутствие условий для соблюдения гигиены и оказания медицинской помощи. Об этом сотрудники института омбудсмена оповестили руководство колонии», — говорится в сообщении.

Руководство колонии-поселения провело очистительные работы. Все постельные принадлежности осужденных заменены на новые, полностью отремонтировали столовую для заключенных. Сейчас две душевые комнаты и прачечная находятся на стадии завершения строительства. Весь второй этаж здания теперь предназначен только для осужденных женщин. Ранее здесь в разных комнатах содержались как мужчины, так и женщины.

По поводу осужденной Ш. Д. материалы дела будут направлены в Городской суд города Балыкчи для принятия решения об отсрочке исполнения наказания.