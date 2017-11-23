На ремонт Национального госпиталя выделили еще три миллиона сомов. Об этом сообщает портал госзакупок.
По его данным, на приобретение дополнительных строительно-ремонтных работ терапевтического корпуса планируют потратить 3 миллиона 295 тысяч 637 сомов.
Закупки осуществляются методом прямого заключения договора.
Отмечено, что валютой конкурсной заявки может быть не только кыргызский сом, но и другая иностранная валюта. Хотя по закону стоимость товаров и услуг производится в национальной валюте КР.
В октябре 2017-го Минздрав сообщал о завершении капремонта в трех крупных клинических подразделениях Нацгоспиталя.