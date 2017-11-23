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Общество

На ремонт Национального госпиталя выделили еще три миллиона сомов

На ремонт Национального госпиталя выделили еще три миллиона сомов. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, на приобретение дополнительных строительно-ремонтных работ терапевтического корпуса планируют потратить 3 миллиона 295 тысяч 637 сомов.

Закупки осуществляются методом прямого заключения договора.

Отмечено, что валютой конкурсной заявки может быть не только кыргызский сом, но и другая иностранная валюта. Хотя по закону стоимость товаров и услуг производится в национальной валюте КР.

В октябре 2017-го Минздрав сообщал о завершении капремонта в трех крупных клинических подразделениях Нацгоспиталя.
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