На ремонт Национального госпиталя выделили еще три миллиона сомов. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, на приобретение дополнительных строительно-ремонтных работ терапевтического корпуса планируют потратить 3 миллиона 295 тысяч 637 сомов.

Закупки осуществляются методом прямого заключения договора.

Отмечено, что валютой конкурсной заявки может быть не только кыргызский сом, но и другая иностранная валюта. Хотя по закону стоимость товаров и услуг производится в национальной валюте КР.

В октябре 2017-го Минздрав сообщал о завершении капремонта в трех крупных клинических подразделениях Нацгоспиталя.