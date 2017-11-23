Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 23 ноября температура ночью опустится до —1 градуса, днем воздух прогреется до +12, осадков не обещают. День уменьшился до 9 часов 29 минут: восход Солнца в 8.03, заход в 17.32.

С прогнозом погоды в Кыргызстане можете ознакомиться здесь.

Отключение света, газа и воды

В Бишкеке свет отключили:

— 8.00-17.00 — микрорайон «Достук», проспекты Чуй, 162, Жибек Жолу, улицы Умут, Максат, Чехова, Гастелло, Темирова, Медерова, Горького, Панфилова, Атбашинская, Мичурина, Фрунзе, Жумабека, К.Акиева, М.Ганди, Тимирязева, Уметалиева, Северная, переулки Валдайский, Ала-Арчинский, пересечение улицы Литовской и переулка Карского;

— 9.00-12.00 — улица Широкая;

— 9.00-19.00 — улицы Т.Молдо, Орозбекова, Саадаева;

— 9.00-18.00 — жилмассивы «Келечек» (7-я, 11-я улицы), «Кок-Джар» (улицы Чар, Куйручук), проспект Чуй, улицы Суюмбаева, Гоголя, Малдыбаева, Дружбы, Ашхабадская, Водопроводная, Джаманбаева.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

Улицу Тыныстанова от Токтогула до Киевской открыли для движения транспорта.

Перекрытыми остаются, например, улицы:

— Мурманская — от Садыгалиева до Алыкулова;

— Алыкулова — от Муромской (ТЭЦ-2) до Гагарина.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Люди, которые меняли мир

23 ноября 1909 года в селе Чаек родился кыргызский актер театра и кино Муратбек Рыскулов.

Фото из Интернета. Народный артист СССР Муратбек Рыскулов

С 1941 года — актер Кыргызского драматического театра. Снимался в кино с 1949 года. Долгие годы возглавлял Кыргызское театральное общество.

В 1958 году ему присвоено звание народного артиста СССР.

У кого намечаются тои

День рождения празднует депутат Жогоку Кенеша от фракции СДПК, председатель Форума женщин Кыргызстана Эльвира Сурабалдиева. Она родилась во Фрунзе 23 ноября 1978 года.

Фото из Интернета. Эльвира Сурабалдиева

Очень активно выступала в поддержку Закона «О защите от семейного насилия». Однажды даже обиделась на коллег-мужчин по депутатскому корпусу за то, что те не захотели участвовать в общественном собрании в Оше по вопросу семейного насилия.

Еще одна именинница сегодня — вице-мэр Бишкека по социальным вопросам Айгуль Рыскулова. Она родилась во Фрунзе в 1964 году.

Фото из Интернета. Айгуль Рыскулова

В разное время возглавляла Государственный комитет КР по миграции и занятости, Министерство труда, Министерство социальной защиты, Государственную регистрационную службу.

В 2010 году была спецпредставителем председателя временного правительства по вопросам оказания помощи пострадавшим и беженцам в результате событий на юге Кыргызстана.

Куда сходить

Культура

— Давно не щекотали нервы? Тогда вам стоит сходить на премьеру драмы «Снеговик» по бестселлеру Ю.Несбе.

В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу лишь знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается.





— Кроме того, на большие экраны выходит комедия «Здравствуй, папа, Новый год!-2».

В сиквеле комедийного хита 2015 года отец и отчим объединяются, чтобы организовать для своих детей идеальный рождественский праздник. Но их с горем пополам достигнутый нейтралитет оказывается под угрозой, когда к внукам приезжают олдскульный мачо — папаша Дасти и чувствительный и эмоциональный папочка Брэда. Они как нельзя кстати, чтобы превратить Рождество в кошмарный хаос.





— Любителям мультфильмов сюда: выходит «Тайна Коко». Невероятная, красочная и трогательная история двенадцатилетнего Мигеля, который в результате череды забавных недоразумений отправляется в захватывающее приключение. Подростку предстоит разгадать семейную тайну столетней давности и устроить встречу родственников, какой еще не бывало в истории!

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Оше продолжается первенство Кыргызстана по боксу.

Недавно завершился чемпионат страны среди взрослых. Теперь пора выяснять отношения молодежи (2000-2001 годов рождения). Одна из целей состязаний — комплектование молодежной сборной КР.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.00, отъезд от здания Генштаба — Коллегия Вооруженных сил Кыргызстана;

— 9.00, Park Hotel — национальный форум «Безопасность на дорогах: зоны ответственности»;

— 9.30, отель Jannat Regency — круглый стол «Выборы президента-2017: результаты и рекомендации Консорциума «За честные выборы»;

— 10.00, АКИpress — пресс-конференция «Не допустим ранние браки!»;

— 11.00, офис Института по освещению войны и мира — круглый стол «Положение выпускников детских домов, которые остаются брошенными на произвол судьбы в подростковом возрасте»;

— 13.30, Нацстатком — встреча с экспертами Центрального статистического бюро Норвегии;

— 14.00, Бишкекский городской суд — заседание по делу Аиды Саляновой;

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook