Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 23 ноября температура ночью опустится до —1 градуса, днем воздух прогреется до +12, осадков не обещают. День уменьшился до 9 часов 29 минут: восход Солнца в 8.03, заход в 17.32.
С прогнозом погоды в Кыргызстане можете ознакомиться здесь.
Отключение света, газа и воды
В Бишкеке свет отключили:
— 8.00-17.00 — микрорайон «Достук», проспекты Чуй, 162, Жибек Жолу, улицы Умут, Максат, Чехова, Гастелло, Темирова, Медерова, Горького, Панфилова, Атбашинская, Мичурина, Фрунзе, Жумабека, К.Акиева, М.Ганди, Тимирязева, Уметалиева, Северная, переулки Валдайский, Ала-Арчинский, пересечение улицы Литовской и переулка Карского;
— 9.00-12.00 — улица Широкая;
— 9.00-19.00 — улицы Т.Молдо, Орозбекова, Саадаева;
— 9.00-18.00 — жилмассивы «Келечек» (7-я, 11-я улицы), «Кок-Джар» (улицы Чар, Куйручук), проспект Чуй, улицы Суюмбаева, Гоголя, Малдыбаева, Дружбы, Ашхабадская, Водопроводная, Джаманбаева.
Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.
Перекрытые дороги
Улицу Тыныстанова от Токтогула до Киевской открыли для движения транспорта.
Перекрытыми остаются, например, улицы:
— Мурманская — от Садыгалиева до Алыкулова;
— Алыкулова — от Муромской (ТЭЦ-2) до Гагарина.
С полным списком можно ознакомиться здесь.
Люди, которые меняли мир
23 ноября 1909 года в селе Чаек родился кыргызский актер театра и кино Муратбек Рыскулов.
С 1941 года — актер Кыргызского драматического театра. Снимался в кино с 1949 года. Долгие годы возглавлял Кыргызское театральное общество.
В 1958 году ему присвоено звание народного артиста СССР.
У кого намечаются тои
День рождения празднует депутат Жогоку Кенеша от фракции СДПК, председатель Форума женщин Кыргызстана Эльвира Сурабалдиева. Она родилась во Фрунзе 23 ноября 1978 года.
Очень активно выступала в поддержку Закона «О защите от семейного насилия». Однажды даже обиделась на коллег-мужчин по депутатскому корпусу за то, что те не захотели участвовать в общественном собрании в Оше по вопросу семейного насилия.
Еще одна именинница сегодня — вице-мэр Бишкека по социальным вопросам Айгуль Рыскулова. Она родилась во Фрунзе в 1964 году.
В разное время возглавляла Государственный комитет КР по миграции и занятости, Министерство труда, Министерство социальной защиты, Государственную регистрационную службу.
В 2010 году была спецпредставителем председателя временного правительства по вопросам оказания помощи пострадавшим и беженцам в результате событий на юге Кыргызстана.
Куда сходить
Культура
— Давно не щекотали нервы? Тогда вам стоит сходить на премьеру драмы «Снеговик» по бестселлеру Ю.Несбе.
В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу лишь знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается.
— Кроме того, на большие экраны выходит комедия «Здравствуй, папа, Новый год!-2».
В сиквеле комедийного хита 2015 года отец и отчим объединяются, чтобы организовать для своих детей идеальный рождественский праздник. Но их с горем пополам достигнутый нейтралитет оказывается под угрозой, когда к внукам приезжают олдскульный мачо — папаша Дасти и чувствительный и эмоциональный папочка Брэда. Они как нельзя кстати, чтобы превратить Рождество в кошмарный хаос.
— Любителям мультфильмов сюда: выходит «Тайна Коко». Невероятная, красочная и трогательная история двенадцатилетнего Мигеля, который в результате череды забавных недоразумений отправляется в захватывающее приключение. Подростку предстоит разгадать семейную тайну столетней давности и устроить встречу родственников, какой еще не бывало в истории!
Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».
Спорт
— В Оше продолжается первенство Кыргызстана по боксу.
Недавно завершился чемпионат страны среди взрослых. Теперь пора выяснять отношения молодежи (2000-2001 годов рождения). Одна из целей состязаний — комплектование молодежной сборной КР.
Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».
Это будет интересно журналистам и экспертам
— 9.00, отъезд от здания Генштаба — Коллегия Вооруженных сил Кыргызстана;
— 9.00, Park Hotel — национальный форум «Безопасность на дорогах: зоны ответственности»;
— 9.30, отель Jannat Regency — круглый стол «Выборы президента-2017: результаты и рекомендации Консорциума «За честные выборы»;
— 10.00, АКИpress — пресс-конференция «Не допустим ранние браки!»;
— 11.00, офис Института по освещению войны и мира — круглый стол «Положение выпускников детских домов, которые остаются брошенными на произвол судьбы в подростковом возрасте»;
— 13.30, Нацстатком — встреча с экспертами Центрального статистического бюро Норвегии;
— 14.00, Бишкекский городской суд — заседание по делу Аиды Саляновой;
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