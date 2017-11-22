Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны распоряжения:

- об освобождении Санжара Икрамова от должности статс-секретаря ГАМСУМО КР; Подробнее

- об свобождении Абдырахмана Мавлянова от должности председателя Высшей аттестационной комиссии.

Сообщает пресс-служба президента КР:

- внесены изменения в Трудовой кодекс КР; Подробнее

- подписаны указы о награждениях; Подробнее

- о награждении Владимира Путина орденом «Манас» I степени; Подробнее

- о присвоении Болотбеку Суюмбаеву воинского звания «генерал-майор».

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