Певица из Германии исполнила кыргызскую песню «Сен менин»

Певица из Германии русского происхождения Майя Фадеева (Maya Fadeeva) спела лирическую кыргызскую песню «Сен менин». Информацию об этом разместили на странице «Уникальный Каракол» в Facebook.
«Уникальное исполнение песни! Очень душевно! Приятного прослушивания», — отмечено в описании к ролику. Отметим, отец Майи живет в Кыргызстане.На официальной странице певицы в YouTube указано, что творчество Майи — это гармоничная комбинация оригинальных композиций и уникальная интерпретация кавер-версий, наполненных разумной дозой заразительного юмора. Здесь также указано, что детство певицы прошло в Санкт-Петербурге.