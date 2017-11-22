20:57
+9
USD 69.70
EUR 81.81
RUB 1.17
Общество

Певица из Германии исполнила кыргызскую песню «Сен менин»

Певица из Германии русского происхождения Майя Фадеева (Maya Fadeeva) спела лирическую кыргызскую песню «Сен менин». Информацию об этом разместили на странице «Уникальный Каракол» в Facebook.

«Уникальное исполнение песни! Очень душевно! Приятного прослушивания», — отмечено в описании к ролику. Отметим, отец Майи живет в Кыргызстане.

На официальной странице певицы в YouTube указано, что творчество Майи — это гармоничная комбинация оригинальных композиций и уникальная интерпретация кавер-версий, наполненных разумной дозой заразительного юмора. Здесь также указано, что детство певицы прошло в Санкт-Петербурге.
Ссылка:
просмотров: 498
Версия для печати
Материалы по теме
В Казахстане появится передача о достопримечательностях Кыргызстана
Ситуация на границе. На КПП «Ак-Тилек» количество грузовых машин увеличивается
За семь лет в Кыргызстане построили почти 400 школ
Швейцарский банк включил Кыргызстан и Казахстан в число самых бедных стран мира
Еще одному журналисту суд запретил выезд за пределы Кыргызстана
Кыргызстан нуждается в японских деньгах
Гимн Кыргызстана сыграли на электрогитаре
Кинематографист Дэйв Кац: Кыргызстан — рай для пейзажного фотографа
Учителя перед одноклассниками унижают детей, которые не сдают взносы
В Германии в свидетельстве о рождении появится графа «третий пол»
Популярные новости
Письмо потомкам из&nbsp;далекого 1967 года вскрыли сегодня в&nbsp;Бишкеке Письмо потомкам из далекого 1967 года вскрыли сегодня в Бишкеке
Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на&nbsp;ее&nbsp;зарплату Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на ее зарплату
Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева
Уникальная коллекция кукол в&nbsp;Бишкеке поразила историка моды Александра Васильева Уникальная коллекция кукол в Бишкеке поразила историка моды Александра Васильева
Бизнес
MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами
Только 24&nbsp;ноября скидка на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;&mdash; 60&nbsp;процентов Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов
Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в&nbsp;Центральной Азии Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в Центральной Азии
Больше 4G-интернета: Вы&nbsp;просили&nbsp;&mdash; мы&nbsp;сделали! Больше 4G-интернета: Вы просили — мы сделали!