23 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

8.00-17.00 — улицы Уметалиева, Фрунзе, Турусбекова, Жумабека, проспект Жибек Жолу;

улицы Уметалиева, Фрунзе, Турусбекова, Жумабека, проспект Жибек Жолу; 9.00-12.00 — улица Широкая;

9.00-17.00 — микрорайон «Достук», проспекты Чуй, 162, Жибек Жолу, улицы Умут, Максат, Чехова, Гастелло, Темирова, Медерова, Горького, Панфилова, Атбашинская, Мичурина, Фрунзе, Жумабека, К.Акиева, М.Ганди, Тимирязева, Уметалиева, Северная, переулки Валдайский, Ала-Арчинский, пересечение улицы Литовской и переулка Карского;

Атбашинская, Мичурина, Фрунзе, Жумабека, К.Акиева, М.Ганди, Тимирязева, Уметалиева, Северная, переулки Валдайский, Ала-Арчинский, пересечение улицы Литовской и переулка Карского; 9.00-19.00 — улицы Т.Молдо, Орозбекова, Саадаева;

9.00-18.00 — жилмассивы «Келечек» (7-я, 11-я улицы), «Кок-Джар» (улицы Чар, Куйручук), проспект Чуй, улицы Суюмбаева, Гоголя, Малдыбаева, Дружбы, Ашхабадская, Водопроводная, Джаманбаева.

В Чуйской области:

8.00-17.00 — город Кант (квадрат, ограниченный улицами Молодежной, Бушлаева, Центральной, РТС), села Кировское, Первомайское, Н овопокровка (улицы Фрунзе, Калинина, Мичурина, Чкалова, Пушкина);

8.30-13.00 — город Кара-Балта (улица Маркса, 2);

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Токтогула, Шопокова, Новороссийская, Кирова, Заводская, Фурманова, Пограничная, Федорова, Матросова, Морозова, Чехова, Целинная, Кожомбердиева, переулок Кирова), село Алексеевка;

9.00-14.00 — села Сокулук (улицы Фрунзе, Степная, Луговая), Арал (улицы Картанбаева, Береке), Дальний Арал;

9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Коммунарская, Садовая, Восточная, переулки Зеленый, Южный), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская), Байгельди (улица Центральная), Арчалы (улица Кочок), Степное (улицы Южная, Северная, Новая, МТФ), Нижнечуйское (улицы Фрунзе, Западная, Гагарина, Соцгородок, переулок Зеленый), Новопавловка (улицы Школьная, Репина, Гагарина, Фрунзе, Баетова, Крупской, Восточная, Заводская, Арсланбап, Алтын-Казык, Жетиген, Гоголя, Маматемин), Чат-Куль (улицы Ленина, Почтовая, Украинская), Джаны-Пахта (улицы Больничная, Восточная, Школьная, Садовая, переулок Сыгымбаева), Беловодское (улицы Восточная, Кирова, Курчатова, христианская школа), Садовое (улица Шевченко), Петровка (улица Советская), Спартак (улицы Гагарина, Попова).

В Иссык-Кульской области: