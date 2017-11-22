Атамбаев: Похищенные из бюджета миллионы возвращаются государству

Алмазбек Атамбаев поздравил работников прокуратуры Кыргызстана с их профессиональным праздником. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

«Непрерывная борьба с преступностью, в том числе с коррупцией, породила в обществе кардинально новые настроения — веру в силу закона и в справедливость. Заслуживает внимания действенная реакция прокуратуры в отношении должностных лиц, преступивших законы и причинивших ущерб государственным устоям. Народ уже понимает: в таком вопросе нет неприкасаемых, и перед законом все равны. Независимо от занимаемой должности, человек, преступивший закон, должен понести соответствующее наказание», — говорится в поздравлении.

«В настоящее время заметно усилилась роль прокуратуры, расширились надзорные функции, в том числе передана функция формирования статистики о преступности. Но я обращаю ваше внимание на необходимость проводить качественный анализ эффективности борьбы с преступностью правоохранительных органов, состояния самой преступности, причин ее возникновения и вырабатывать действенную методику борьбы с ней», — отметил президент.

Благодаря средствам и методам прокурорского надзора сегодня достаточно надежно защищаются законные интересы частных предпринимателей, и в то же время похищенные из бюджета миллионы возвращаются государству. Алмазбек Атамбаев

Президент пожелал прокурорам и ветеранам органов прокуратуры крепкого здоровья, счастья, мужества и успехов в сложной работе.