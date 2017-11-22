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Общество

Австралийка игнорировала огромного паука в своей машине, чтобы он не напал

Жительница австралийского города Кофс-Харбор Бьянка Меррик, возвращаясь домой, увидела на солнцезащитном козырьке огромного паука. Она решила просто ехать дальше, чтобы не спровоцировать пассажира. Об этом написала Meduza.

«Я ехала с работы домой. Взглянула наверх и увидела, как оно уставилось на меня, — рассказала она. — Я думала остановиться, но не знала, как я выйду из машины. Так что решила, что лучшим вариантом будет просто ехать дальше и представлять, что паука там нет».

По словам женщины, это были самые долгие 20 минут ее жизни. Приехав домой, она медленно вышла из машины, закрыла дверь и представляла, что «ничего этого не происходило». На следующее утро, вооружившись метлой и спреем от насекомых, женщина проверила салон автомобиля. Паука там уже не было. По крайней мере, так считает хозяйка машины.
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