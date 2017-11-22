Умер известный оперный певец Дмитрий Хворостовский

В Лондоне скончался известный оперный певец Дмитрий Хворостовский. Об этом РИА «Новости» сообщил певец Дмитрий Маликов.

«У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3.36 утра по лондонскому времени», — сказал Маликов.

Хворостовский скончался на 56 году жизни после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Певец на несколько месяцев прервал концертную деятельность для курса лечения, но затем вернулся на сцену.

Мировое признание ему принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си «Певец мира» в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула «Лучший голос» и получил главный приз.

После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце (Франция) в опере Петра Чайковского «Пиковая дама» Дмитрия стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.

За карьеру ему довелось выступать на сцене Королевского театра в Ковент-Гардене (Лондон, Великобритания), Метрополитен-оперы в Нью Йорке (США), Лирик-оперы в Чикаго (США), Парижской оперы (Франция), «Ла Скала» (Милан, Италия).

Напомним, 10 ноября после продолжительной болезни из жизни ушел сатирик Михаил Задорнов. Он также страдал от опухоли головного мозга.

