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Общество

В Бишкеке представят инсталляцию исторических записей с создания площади Ала-Тоо

В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо представят аудиоинсталляцию архивных исторических записей событий, произошедших с момента основания площади. Информация об этом появилась на странице Laboratoria ci на Facebook.

«Друзья, у нас для вас отличная новость! В продолжении наших событий в рамках исследовательской программы и выставки «В поисках города» мы подготовили аудиоинсталляцию, которая прозвучит 22 ноября с 19.00 до 21.00 на площади Ала-тоо около центрального фонтана!» — отмечено в публикации.

со страницы Laboratoria ci в Facebook
Фото со страницы Laboratoria ci в Facebook. Общий вид площади Ала-Тоо в городе Фрунзе, 1985 год. Центральный государственный архив кинофотофонодокументов КР, автор Абдыгулов.

Отметим, исследовательская выставка стартовала накануне в «Асанбай-центре», она продлится до 26 ноября.
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