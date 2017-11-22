В Бишкеке представят инсталляцию исторических записей с создания площади Ала-Тоо

В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо представят аудиоинсталляцию архивных исторических записей событий, произошедших с момента основания площади. Информация об этом появилась на странице Laboratoria ci на Facebook.

«Друзья, у нас для вас отличная новость! В продолжении наших событий в рамках исследовательской программы и выставки «В поисках города» мы подготовили аудиоинсталляцию, которая прозвучит 22 ноября с 19.00 до 21.00 на площади Ала-тоо около центрального фонтана!» — отмечено в публикации.

Фото со страницы Laboratoria ci в Facebook. Общий вид площади Ала-Тоо в городе Фрунзе, 1985 год. Центральный государственный архив кинофотофонодокументов КР, автор Абдыгулов.