В Казахстане появится передача о достопримечательностях Кыргызстана

В эфире телеканала Kazakh TV появится трэвел-передача Companions («Компаньоны») о достопримечательностях Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Об этом сообщило ИА Kapital.kz.

По его данным, программа — это своего рода соревнование в гостеприимстве трех друзей из разных стран, которые работают в одной международной компании. Ведущие программы Карим Кубашев из Казахстана, Белек Тургунов из Кыргызстана и Ерко Шиналиев из Узбекистана в ходе проекта будут стараться раскрыть всю красоту своей родины, познакомить с культурой и показать основные достопримечательности страны.

Каждый участник проекта имеет свои предпочтения и хобби. Исходя из этого они планируют отдых, когда приглашают друг друга в гости к себе на родину, устраивают соревнования по любимым видам спорта, чтобы организовать наиболее интересный досуг для друзей. Kazakh TV

Съемки программы Companions стартовали в Кыргызстане: творческая команда побывала на озере Иссык-Куль, увидела водопад в ущелье Джууку, город Каракол, горячие источники. В Казахстане в качестве первой локации выбраны Актау и Атырау: съемочная группа посетила музей под открытым небом, исторические и сакральные места и, конечно, Каспийское море. В Узбекистане планируют посетить Ташкент, Самарканд и Бухару.

Фото ИА Kapital.kz. Ведущие программы в Кыргызстане

Как отметила генеральный продюсер канала Kazakh TV Айкумис Сексенбаева, идея создания программы возникла из желания рассказать о том, что объединяет жителей Центральной Азии. Зрители узнают больше о самых живописных уголках региона в познавательном и развлекательном жанрах.

Программа Companions будет выходить на казахском, русском и английском языках. Помимо красивых пейзажей, зрители узнают много полезной информации для путешествия, которой нет в путеводителях, отметили в издании.