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Общество

В автошколах начнут учить правилам оказания первой медпомощи

В целях повышения качества образования в учебных программах автошкол вводят предмет по оказанию первой медицинской помощи. Об этом ИА «24.kg» сообщил и.о. начальника управления по лицензированию и аккредитации Министерства образования Нурбек Казыев.

По его словам, учебную дисциплину передадут специализированным образовательным организациям, потому что в автошколах отсутствуют такие специалисты.

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Нурбек Казыев добавил, что создана межведомственная комиссия, в состав которой вошли МВД, ГРС, Минобразования и Госагентство профтехобразования. «Мы пересматриваем все законодательные акты по контролю качества образования», — сказал он.

Отметим, что представители автошкол накануне заявили, что не несут ответственности за рост количества дорожно-транспортных происшествий. Всю вину они возложили на водителей.

«На автошколах тоже лежит ответственность, потому что они обучают граждан. В то же время мы должны вместе работать над улучшением ситуации, чтобы завтра вообще не было аварий», — отметил Нурбек Казыев.
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