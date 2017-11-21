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Общество

Алмазбек Атамбаев поручил ускорить строительство дороги Север — Юг

Алмазбек Атамбаев в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область ознакомился с ходом строительства альтернативной автомобильной дороги Север — Юг. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов проинформировал главу государства о ходе реализации проекта строительства альтернативной автодороги.

Алмазбек Атамбаев ознакомился с ходом строительства двух эстакадных мостов на строящейся дороге, общая протяженность которых составит 1 тысячу 472 метра.
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