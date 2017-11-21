В Бишкеке жильцы высадили деревья на придомовом участке, который отстояли

В Бишкеке жильцы дома №42 на улице Ибраимова совместно со Свердловским акимиатом и депутатами горкенеша высадили деревья на участке, который они отстояли от незаконного строительства. Об этом ИА «24.kg» рассказали в райадминистрации.

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Напомним, буквально впритык к дому один бизнесмен хотел незаконно построить здание, в результате чего жильцы первых этажей остались бы без солнечного света. После долгих разбирательств придомовой участок удалось отстоять.

Сегодня здесь высадили хвойные и лиственные деревья.