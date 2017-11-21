18:04
+6
USD 69.73
EUR 82.29
RUB 1.18
Общество

В Бишкеке жильцы высадили деревья на придомовом участке, который отстояли

В Бишкеке жильцы дома №42 на улице Ибраимова совместно со Свердловским акимиатом и депутатами горкенеша высадили деревья на участке, который они отстояли от незаконного строительства. Об этом ИА «24.kg» рассказали в райадминистрации.

Читайте по теме
Жильцы и бизнесмены: противостояние

Напомним, буквально впритык к дому один бизнесмен хотел незаконно построить здание, в результате чего жильцы первых этажей остались бы без солнечного света. После долгих разбирательств придомовой участок удалось отстоять.

Сегодня здесь высадили хвойные и лиственные деревья. 
Ссылка:
просмотров: 35
Версия для печати
Материалы по теме
«Агент 024»: В 12-м микрорайоне Бишкека размывает фундамент многоэтажного дома
Популярные новости
ДТП с&nbsp;пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в&nbsp;несчастный случай ДТП с пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в несчастный случай
Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на&nbsp;ее&nbsp;зарплату Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на ее зарплату
Письмо потомкам из&nbsp;далекого 1967 года вскрыли сегодня в&nbsp;Бишкеке Письмо потомкам из далекого 1967 года вскрыли сегодня в Бишкеке
Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева
Бизнес
Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в&nbsp;Центральной Азии Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в Центральной Азии
Больше 4G-интернета: Вы&nbsp;просили&nbsp;&mdash; мы&nbsp;сделали! Больше 4G-интернета: Вы просили — мы сделали!
Готовим лыжи и&nbsp;борды: MegaCom открывает горнолыжный сезон 2017-2018&nbsp;в Караколе! Готовим лыжи и борды: MegaCom открывает горнолыжный сезон 2017-2018 в Караколе!
Успей получить подарок&nbsp;&mdash; бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Успей получить подарок — бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom!