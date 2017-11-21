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Общество

Что будет, если все на планете станут вегетарианцами

Сотрудники Национальной академии наук США ответили на вопрос, что будет, если все жители Земли в одночасье перестанут есть мясо и перейдут исключительно на вегетарианское или веганское питание, сообщил vesti.ru со ссылкой на Independent.

Прогнозы неутешительные: люди начнут чаще болеть, продолжительность жизни снизится.

Как пишут ученые, если полностью упразднить животноводство, еды для людей станет не меньше, как можно подумать, а больше — на 23 процента. Так случится из-за того, что люди начнут питаться всеми зерновыми культурами, которыми в настоящий момент кормят скот.

Это приведет к тому, что рядовой житель Земли станет употреблять больше магния, меди, углеводов и аминокислоты цистеин. При этом из-за отказа от мяса в организме людей будет наблюдаться нехватка витаминов B12, A, D и других полезных веществ.

Стоит отметить, что ученые рассматривали витамины и соединения, которые будут поступать в организм исключительно с едой. Исследователи не учитывали возможный прием человеком таблеток, биодобавок и других искусственных средств.
 

Практически любой вегетарианец скажет, что заменить содержащиеся в мясе витамины можно с помощью растительной пищи, однако американские исследователи считают, что это работает лишь на индивидуальном уровне. В масштабах всего человечества эта задача кажется практически невыполнимой, уверены ученые.

Таким образом, питаться здорово и правильно сможет лишь небольшой процент населения планеты, остальные жители Земли будут вынуждены страдать и болеть.
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