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Общество

150-летие манасчи Сагымбая Орозбакова включено в календарь памятных дат ЮНЕСКО

В рамках 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО принята резолюция, согласно которой предложенная Кыргызстаном юбилейная дата — 150-летие со дня рождения сказителя эпоса «Манас» Сагымбая Орозбакова — включена в список памятных дат на 2018-2019 годы. Об этом сообщила Национальная комиссия Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО.

Календарь памятных дат — список, в который каждые два года 195 государств-членов и 10 ассоциированных членов ЮНЕСКО имеют право предложить свою номинацию юбилейной даты, связанной с историческим событием или личностью, за заслуги в области культуры, образования и науки, для придания ей мирового значения.

На 2018-2019 годы включены также 500-я годовщина смерти Леонардо да Винчи, 200-летие со дня рождения писателя Ивана Тургенева и 100-летие со дня рождения Нельсона Манделы.
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