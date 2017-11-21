Дело Текебаева. Адвокаты просят Верховный суд оправдать своих подзащитных

В Верховном суде продолжается рассмотрение надзорной жалобы на приговор Бишкекского городского суда по делу экс-депутата парламента Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Стороны перешли к прениям. Адвокаты Чинара Джакупбекова и Марат Эшперов просят коллегию ВС КР оправдать их подзащитных, поскольку они не совершали инкриминируемого им деяния и не брали $1 миллион в виде взятки у российского бизнесмена Леонида Маевского за продажу активов компании MegaCom.

Юристы утверждают, что все обвинение базируется лишь на противоречивых показаниях Леонида Маевского и его партнера по бизнесу Алексея Модина. Однако в ходе и следствия, и судебных разбирательств в Первомайском районном суде и Бишкекском городском слова Маевского и Модина опровергнуты защитой, другими свидетелями и представленными документами. Но суды первых двух инстанций эти доводы во внимание не приняли.

Юристы настаивают: дело против их клиентов носит политический характер.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов осуждены за коррупцию и приговорены к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ожидается, что сегодня решение вынесет Верховный суд.