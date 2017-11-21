Совбез проверил деятельность Минэкономики Кыргызстана: 21 коррупционный риск

В деятельности Министерства экономики выявлен 21 коррупционный риск. Об этом сообщили в секретариате Совета безопасности КР.

По их данным, коррупционные риски связаны с государственными закупками консультационных услуг, проверками субъектов предпринимательства, системой анализа регулятивного воздействия проектов НПА, технического регулирования, процедур банкротства и мониторинга государственного материального резерва.

Как отмечается, при проведении анализа госзакупок консультационных услуг в Министерстве экономики выявлены риски по участию в конкурсах аффилированных лиц, возложение права одобрения выполненных услуг на определенное должностное лицо, исключение из конкурса потенциальных поставщиков.

«Системной проблемой является неисполнение требований со стороны проверяющих госорганов по заполнению информации о результатах проверок на портале www.proverka.kg. Данный сайт направлен на повышение прозрачности и подотчетности проверяющих органов, но это возможно только при его постоянном обновлении», — заявили в Совбезе.

На заседании рабочей группы Совета безопасности также поднят вопрос, что при внесении изменений, рассмотрении и принятии законопроектов четко не прописан механизм проведения анализа регулятивного воздействия.

Члены рабочей группы рассмотрят через две недели проект антикоррупционного плана мероприятий для Министерства экономики.