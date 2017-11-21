15:21
+6
USD 69.73
EUR 82.29
RUB 1.18
Общество

Совбез проверил деятельность Минэкономики Кыргызстана: 21 коррупционный риск

В деятельности Министерства экономики выявлен 21 коррупционный риск. Об этом сообщили в секретариате Совета безопасности КР.

По их данным, коррупционные риски связаны с государственными закупками консультационных услуг, проверками субъектов предпринимательства, системой анализа регулятивного воздействия проектов НПА, технического регулирования, процедур банкротства и мониторинга государственного материального резерва.

Как отмечается, при проведении анализа госзакупок консультационных услуг в Министерстве экономики выявлены риски по участию в конкурсах аффилированных лиц, возложение права одобрения выполненных услуг на определенное должностное лицо, исключение из конкурса потенциальных поставщиков.

«Системной проблемой является неисполнение требований со стороны проверяющих госорганов по заполнению информации о результатах проверок на портале www.proverka.kg. Данный сайт направлен на повышение прозрачности и подотчетности проверяющих органов, но это возможно только при его постоянном обновлении», — заявили в Совбезе.

На заседании рабочей группы Совета безопасности также поднят вопрос, что при внесении изменений, рассмотрении и принятии законопроектов четко не прописан механизм проведения анализа регулятивного воздействия.

Члены рабочей группы рассмотрят через две недели проект антикоррупционного плана мероприятий для Министерства экономики. 
Ссылка:
просмотров: 387
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Текебаева. Адвокаты просят Верховный суд оправдать своих подзащитных
Чиновник заверяет: Коррупцию при выдаче водительских удостоверений искоренили
Дело Текебаева. Адвокат заявил отвод прокурору
В Верховном суде начался процесс по делу экс-депутата Омурбека Текебаева
Финпол Кыргызстана выявил коррупционную схему по ввозу дорогостоящих автомашин
Минсельхоз возвратил бюджетные деньги, потраченные на Новый год
В Минсельхозе в нарушение закона 84 сотрудникам выплатили 5 миллионов сомов
Школьные взносы. Это не коррупция?
У арестованных принцев власти Саудовской Аравии конфискуют $800 миллиардов
Дело по украденным из дома адвоката Омурбека Текебаева документам не возбудили
Популярные новости
ДТП с&nbsp;пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в&nbsp;несчастный случай ДТП с пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в несчастный случай
Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на&nbsp;ее&nbsp;зарплату Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на ее зарплату
Письмо потомкам из&nbsp;далекого 1967 года вскрыли сегодня в&nbsp;Бишкеке Письмо потомкам из далекого 1967 года вскрыли сегодня в Бишкеке
Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева
Бизнес
Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в&nbsp;Центральной Азии Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в Центральной Азии
Больше 4G-интернета: Вы&nbsp;просили&nbsp;&mdash; мы&nbsp;сделали! Больше 4G-интернета: Вы просили — мы сделали!
Готовим лыжи и&nbsp;борды: MegaCom открывает горнолыжный сезон 2017-2018&nbsp;в Караколе! Готовим лыжи и борды: MegaCom открывает горнолыжный сезон 2017-2018 в Караколе!
Успей получить подарок&nbsp;&mdash; бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Успей получить подарок — бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom!