Чиновник заверяет: Коррупцию при выдаче водительских удостоверений искоренили

Коррупцию при выдаче водительских удостоверений искоренили. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщил главный специалист Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава Адылбек Рыскелдиев.

Купить права невозможно. Это не товар, чтобы просто продавать и покупать. Водители права получают только после обучения в автошколах и после сдачи теоретического и практического экзамена в департаменте. Адылбек Рыскелдиев

«Мы работаем над искоренением коррупции уже два года. Советом обороны составлен план мероприятий по демонтажу системной коррупции в департаменте. И мы по этому плану работали, исполнили его на 75 процентов, искоренили коррупционные схемы, установили автоматизированную информационную систему. Мы можем сказать, что в департаменте коррупции нет, и мы выдаем права только по закону», — отметил главный специалист.

По словам Адылбека Рыскелдиева, за последние два года фактов выдачи водительских удостоверений незаконным путем нет.