Суд Самакова. Заседание отложено

Сегодня на заседании по делу экс-депутата Карганбека Самакова и других лиц в Октябрьском районном суде города Бишкека поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с болезнью одного из подсудимых — Искендербека Айдаралиева.

Как стало известно, три дня назад он был госпитализирован бригадой Центра экстренной медицины в спецбольницу в связи с повышением уровня сахара в крови, понижением давления и нарушением работы сердца.

Как сообщил суду его адвокат Тимур Жанаев, два дня его клиент Искендербек Айдаралиев находился в реанимации, затем был переведен в палату интенсивной терапии.

Напомним, дело Карганбека Самакова рассматривается судьей Октябрьского района — Дамирбеком Назаровым. В отношении депутата Жогорку Кенеша Карганбека Самакова и других лиц 14 мая 2015 года возбудили уголовное дело о незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара в Кара-Джигачском, Байтикском и Лебединовском айыльных округах Аламудунского района Чуйской области. Подсудимый находится под подпиской о невыезде. Гособвинение просит для него 19 лет тюрьмы. Дело два года рассматривал судья Чынгыз Адамкулов.