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Общество

Облегчить процедуру назначения пенсий в Кыргызстане намерены депутаты

Поправки в Закон «О государственном пенсионном социальном страховании», инициируемые рядом депутатов, внесены на рассмотрение  парламента.

Инициаторы документа отмечают сложность процедуры: «Граждане обязаны предоставлять в Социальный фонд и его территориальные органы большое количество документов, получение которых требует длительного времени и сопряжено с техническими сложностями. Нужно предоставить не только копию трудовой книжки, но и сведения о зарплате, об уплате страховых взносов от всех работодателей или от компетентных органов за весь период трудовой деятельности».

Наибольшую трудность испытывают те граждане, которые работали в организациях, учреждениях и на предприятиях, уже ликвидированных и прекративших свое существование.

Это бывшие коллективные и совместные хозяйства, промышленные и иные предприятия бывшего СССР, коммерческие организации и другие.

«При этом у каждого гражданина КР имеется трудовая книжка с исчерпывающим перечнем мест работы за весь трудовой период, а с 1996 года ведется персонифицированный учет граждан. Поэтому предлагается существенно облегчить порядок назначения пенсий. Граждане будут обязаны предоставить трудовую книжку, а также сведения от работодателей или из компетентных органов о размере зарплаты за любые 60 месяцев непрерывного периода работы и сведения об уплате страховых взносов за это время», — говорится в справке-обосновании.

Остальные обязательства по подтверждению уплаты страховых взносов за иные периоды трудовой деятельности предлагается возложить на Соцфонд и его территориальные органы.
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