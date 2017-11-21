08:56
+6
USD 69.73
EUR 82.29
RUB 1.18
Общество

Ситуация на границе. На КПП «Ак-Тилек» скопилось 400 фур

На КПП «Ак-Тилек-автодорожный» скопилось 400 грузовых машин, за сутки пропущено всего 76 из них. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГПС КР.

По данным пограничной службы, на КПП «Чон-Капка-автодорожный» стоят 184 фуры. Прошли границу 175 машин.

В ГПС добавили, что на КПП «Акжол-автодорожный» и «Чалдыбар-автодорожный» скоплений граждан и грузовиков нет.

Отметим, ранее президент Алмазбек Атамбаев пообещал не бросить водителей большегрузов на произвол судьбы и выделил на их питание еще миллион сомов.

Ситуация на кыргызско-казахской границе осложнилась 10 октября. Казахстан усилил фитосанитарный контроль.
Ссылка:
просмотров: 46
Версия для печати
Материалы по теме
Швейцарский банк включил Кыргызстан и Казахстан в число самых бедных стран мира
Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на ее зарплату
Курултай в Таласе отменен. Организаторы передумали
На КПП «Чалдыбар» возможно скопление транспорта из-за реконструкции
Стали известны время и место инаугурации Сооронбая Жээнбекова
Снятие запрета на выезд из страны для журналистов и экс-депутата рассмотрит суд
Ситуация на границе. К мониторингу КПП «Ак-Тилек» приступила патрульная милиция
После митинга в Таласе. Один из организаторов задержан и доставлен в Бишкек
Ситуация на границе. На КПП «Ак-Тилек» скопилось 350 фур
Финпол Кыргызстана выявил коррупционную схему по ввозу дорогостоящих автомашин
Популярные новости
ДТП с&nbsp;пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в&nbsp;несчастный случай ДТП с пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в несчастный случай
Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на&nbsp;ее&nbsp;зарплату Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на ее зарплату
Письмо потомкам из&nbsp;далекого 1967 года вскрыли сегодня в&nbsp;Бишкеке Письмо потомкам из далекого 1967 года вскрыли сегодня в Бишкеке
Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева
Бизнес
Успей получить подарок&nbsp;&mdash; бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Успей получить подарок — бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Узнайте, как получить 1&nbsp;ГОД бесплатных звонков и&nbsp;Интернета! Узнайте, как получить 1 ГОД бесплатных звонков и Интернета!
Mega iTV&nbsp;&mdash; смотри цифровое телевидение с&nbsp;комфортом! Mega iTV — смотри цифровое телевидение с комфортом!
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!