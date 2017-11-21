Ситуация на границе. На КПП «Ак-Тилек» скопилось 400 фур

На КПП «Ак-Тилек-автодорожный» скопилось 400 грузовых машин, за сутки пропущено всего 76 из них. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГПС КР.

По данным пограничной службы, на КПП «Чон-Капка-автодорожный» стоят 184 фуры. Прошли границу 175 машин.

В ГПС добавили, что на КПП «Акжол-автодорожный» и «Чалдыбар-автодорожный» скоплений граждан и грузовиков нет.

Отметим, ранее президент Алмазбек Атамбаев пообещал не бросить водителей большегрузов на произвол судьбы и выделил на их питание еще миллион сомов.

Ситуация на кыргызско-казахской границе осложнилась 10 октября. Казахстан усилил фитосанитарный контроль.