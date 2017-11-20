В Бишкеке прошел фестиваль культуры кавказских народов

В Бишкеке состоялся IV Международный фестиваль «Культура народов Северного Кавказа», организованный международной ассоциацией карачаевцев «Ата-Джурт». Об этом сообщили в представительстве Россотрудничества в Кыргызстане.
На сцене выступили танцевальные ансамбли «Исламей», «Учкулан», «Ассоль», воспитанники филиала московской студии танца Assa Party, народный артист КР Султан Каримов, заслуженный артист республики Игорь Воронцов, ансамбль «Минги-Тау» (Алматы, Казахстан) и другие.
«Артисты порадовали бишкекскую публику яркими зажигательными танцами народов Кавказа, представили стилизованные номера, иллюстрирующие обычаи и традиции кавказских народов. На фестивале также звучали стихи известного балкарского поэта, прозаика и общественного деятеля Кайсына Кулиева, который более 10 лет жил и творил в Киргизии. В этом году в республике отмечается 100-летие со дня рождения поэта», — сообщили в Россотрудничестве.