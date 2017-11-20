В Бишкеке прошел фестиваль культуры кавказских народов

«Артисты порадовали бишкекскую публику яркими зажигательными танцами народов Кавказа, представили стилизованные номера, иллюстрирующие обычаи и традиции кавказских народов. На фестивале также звучали стихи известного балкарского поэта, прозаика и общественного деятеля Кайсына Кулиева, который более 10 лет жил и творил в Киргизии. В этом году в республике отмечается 100-летие со дня рождения поэта», — сообщили в Россотрудничестве.