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Общество

В Бишкеке прошел фестиваль культуры кавказских народов

В Бишкеке состоялся IV Международный фестиваль «Культура народов Северного Кавказа», организованный международной ассоциацией карачаевцев «Ата-Джурт». Об этом сообщили в представительстве Россотрудничества в Кыргызстане.

На сцене выступили танцевальные ансамбли «Исламей», «Учкулан», «Ассоль», воспитанники филиала московской студии танца Assa Party, народный артист КР Султан Каримов, заслуженный артист республики Игорь Воронцов, ансамбль «Минги-Тау» (Алматы, Казахстан) и другие.

«Артисты порадовали бишкекскую публику яркими зажигательными танцами народов Кавказа, представили стилизованные номера, иллюстрирующие обычаи и традиции кавказских народов. На фестивале также звучали стихи известного балкарского поэта, прозаика и общественного деятеля Кайсына Кулиева, который более 10 лет жил и творил в Киргизии. В этом году в республике отмечается 100-летие со дня рождения поэта», — сообщили в Россотрудничестве.
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