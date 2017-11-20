20 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

9.00-17.00 — жилмассив «Энесай», улицы Киевская, 137, Профессора Зимы, Репина, Валдайская, Садырбаева, Абая, Орловская, Панфилова, Джаманбаева, Айни, Табалдиева, Водопроводная, Тыныстанова, Джантошева, Попова, Байтика Баатыра, Чехова, Гастелло, Медерова, Абдумомунова, переулок Наримановский;

9.00-18.00 — жилмассивы «Каинды», «Красный Строитель» (перулок Берликский, улицы Новая, Наманганская), село Орто-Сай (улица Рысмендеева, Чон-Курганская);

9.00-12.00 — проспект Жибек Жолу, переулок Черкесский;

12.00-16.00 — улицы Усенбаева, Мичурина, Ибраимова, проспект Жибек Жолу;

15.00-17.00 — проспект Чуй, улица Суюмбаева;

15.30-17.30 — жилмассив «Арча-Бешик» (улица Баба-Ата);

10.00-11.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Ойсул-Ата);

13.30-15.00 — улицы Кудрука, Малышева, Араванская;

11.30-13.00 — удицы 50 лет Победы, Кожобергенова, Береговая, переулок Луговой;

13.00-17.00 — жилмассив «Мурас-Ордо»;

8.00-17.00 — улицы Ала-Арчинская, Иваницына.

В Чуйской области: