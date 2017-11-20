20 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
В Бишкеке:
- 9.00-17.00 — жилмассив «Энесай», улицы Киевская, 137, Профессора Зимы, Репина, Валдайская, Садырбаева, Абая, Орловская, Панфилова, Джаманбаева, Айни, Табалдиева, Водопроводная, Тыныстанова, Джантошева, Попова, Байтика Баатыра, Чехова, Гастелло, Медерова, Абдумомунова, переулок Наримановский;
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Каинды», «Красный Строитель» (перулок Берликский, улицы Новая, Наманганская), село Орто-Сай (улица Рысмендеева, Чон-Курганская);
- 9.00-12.00 — проспект Жибек Жолу, переулок Черкесский;
- 12.00-16.00 — улицы Усенбаева, Мичурина, Ибраимова, проспект Жибек Жолу;
- 15.00-17.00 — проспект Чуй, улица Суюмбаева;
- 15.30-17.30 — жилмассив «Арча-Бешик» (улица Баба-Ата);
- 10.00-11.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Ойсул-Ата);
- 13.30-15.00 — улицы Кудрука, Малышева, Араванская;
- 11.30-13.00 — удицы 50 лет Победы, Кожобергенова, Береговая, переулок Луговой;
- 13.00-17.00 — жилмассив «Мурас-Ордо»;
- 8.00-17.00 — улицы Ала-Арчинская, Иваницына.
В Чуйской области:
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Тендик», МТФ-2; села Лесхоз, Берлик (улицы Токтогула, Новая), Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзе), Аламудун (улицы Алма-Атинская, Панфилова, Чапаева, Заречная, Набережная, Гидростроителей), Арчалы, Заря (улицы Новая, Фрунзе, Молодежная, Сокулукская, Юбилейная, Гагарина), Ак-Кашат (улицы Целинная, Комсомольская, Озерная), Джаны-Пахта (улицы Зеленая, Атбашинская), Сокулук (улица Московская), Беш-Курюк, Предтеченка (улица Первомайская);
- 8.30-17.00 — села Новопавловка (улицы Баетова, Фрунзе, Гагарина, Крупской, Арсланбап, Алтын-Казык, Жетиген, Гоголя, Маматемин), Чат-Куль (улицы Почтовая, Ленина), Сосновка (улицы Первомайская, Киевская);
- 8.30-17.00 — село Ак-Башат, города Кара-Балта (улицы Коммунистическая, 32-40, Орловка (восточная часть — от улицы Правды до Калинина);
- 9.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Мичурина, Ленина, Калинина, Мира, Линейная, Чапаева, Советская, Крупской, Строительная, Алма-Атинская, Фрунзе), город Кант (улицы Микояна, Пушкина);
- 8.00-12.00 — села Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Виноградная, Восточная), Луговое (район Малой ГЭС, улица Алма-Атинская), Константиновка.