Генпрокуратура выяснила, как у сотрудника ГКНБ оказалась угнанная машина

Генпрокуратура Кыргызстана выяснила, как у сотрудника ГКНБ оказалась угнанная в Казахстане машина. Об этом сообщила пресс-служба главного надзорного органа.

Отмечается, 22 марта Lexus 570 продан за 2 миллиона 771 тысячу сомов с подложными данными в техническом паспорте. Гражданин К.Р. 9 июня обратился в МВД с заявлением о принятии мер в отношении малознакомых лиц по имени Мурат и Нурик, у которых куплено авто.

ГСУ МВД возбудило уголовное дело по статьям 166 (мошенничество) и 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков) УК КР.

Автомашина помещена на штрафную стоянку. Задержаны М.А. и Т.М. за совершение преступления. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные мероприятия.

Следует отметить, что купившая Lexus 570 А.А. и ее брат — сотрудник ГКНБ, пользовавшийся авто, в каких-либо родственных отношениях с заместителями генерального прокурора не состоят.

В производстве Следственной службы МВД КР находится 30 уголовных дел об угонах и незаконно ввезенных в Кыргызстан 75 машинах. Из них 27 задержаны как вещественные доказательства.

Напомним, казахские СМИ сообщили, что в начале года у жителя Алматы Сакена Ахметова угнали Lexus 570. Полиция Казахстана нашла его в Кыргызстане, где новой хозяйкой значится гражданка этой страны, а водит машину ее брат, сотрудник ГКНБ КР.