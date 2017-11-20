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Общество

За семь лет в Кыргызстане построили почти 400 школ

За семь лет в Кыргызстане построено почти 400 школ. Такие данные представлены в публикации «КР. Цифры и факты. 2011-2017».

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Дан старт новой программе строительства новых школ вместо аварийных объектов, благодаря которой темпы роста числа введенных объектов возросли вдвое.

Также стартовала обширная программа по капитальному ремонту зданий аварийных школ. За последние 7 лет в стране завершили капремонт 287 зданий школ.

На начало 2017-го в республике работало 2 тысячи 236 дневных общеобразовательных школ, в которых обучались 1 миллион 175,8 тысячи учащихся.
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