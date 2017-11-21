Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 21 ноября ясно и без осадков. Ночью температура опустится до −4 градусов, днем воздух прогреется до +7. День уменьшился до 9 часов 32 минут: восход Солнца в 8.01, заход в 17.33. Малые магнитные бури ожидаются с 3.00 до 18.00.

С прогнозом погоды в Кыргызстане можете ознакомиться здесь.

Отключение света, газа и воды

В Бишкеке свет отключили:

— 9.00-17.00 — жилмассив «Энесай», улицы Киевская, 137, Профессора Зимы, Репина, Валдайская, Садырбаева, Абая, Орловская, Панфилова, Джаманбаева, Айни, Табалдиева, Водопроводная, Тыныстанова, Джантошева, Попова, Байтика Баатыра, Чехова, Гастелло, Медерова, Абдумомунова, переулок Наримановский;

— 9.00-18.00 — жилмассивы «Каинды», «Красный Строитель» (перулок Берликский, улицы Новая, Наманганская), село Орто-Сай (улица Рысмендеева, Чон-Курганская);

— 9.00-12.00 — проспект Жибек Жолу, переулок Черкесский;

— 12.00-16.00 — улицы Усенбаева, Мичурина, Ибраимова, проспект Жибек Жолу;

— 15.00-17.00 — проспект Чуй, улица Суюмбаева;

— 15.30-17.30 — жилмассив «Арча-Бешик» (улица Баба-Ата);

— 10.00-11.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Ойсул-Ата);

— 13.30-15.00 — улицы Кудрука, Малышева, Араванская;

— 11.30-13.00 — улицы 50 лет Победы, Кожобергенова, Береговая, переулок Луговой;

— 13.00-17.00 — жилмассив «Мурас-Ордо»;

— 8.00-17.00 — улицы Ала-Арчинская, Иваницына.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

Перекрытыми остаются, например, улицы:

— К.Акиева — от Чокморова до проспекта Чуй;

— Турусбекова — от Чуйкова до проспекта Жибек Жолу;

— Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Памятные даты

Всемирный день приветствий

Этот праздник придумали в 1973 году два брата-американца Майкл и Брайен Маккомак в самый разгар холодной войны в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. Это был знак протеста против усиления международной напряженности.

Его главная цель — обратить внимание широкой общественности на важность личного общения для сохранения мира.

Всемирный день телевидения

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1996 года. ООН учредила этот день, признавая возрастающее воздействие телевидения на процессы принятия решений, привлекая внимание всего мира к конфликтам и угрозам миру и безопасности, а также учитывая его потенциальную роль в фокусировании внимания на других крупных проблемах.

Телевидение было признано важным инструментом воздействия на общественное мнение, его направления и мониторинга.

В современном мире телевидение — символ связи и глобализации. Государствам предложено отмечать этот день, обмениваясь телевизионными программами, посвященными миру, безопасности, экономическому и социальному развитию и расширению культурного обмена.

Созданы области Киргизской ССР

Фото из Интернета. Природный парк Ала-Арча в Чуйской области

20 ноября 1939 года указом Президиума Верховного Совета СССР в Киргизской ССР создана Фрунзенская область. Ее упразднили в 1959 году. Она восстановлена из районов республиканского подчинения в 1990 году под названием Чуйская область.

Фото из Интернета. Озеро Иссык-Куль в одноименной области

В этом же году указом Президиума Верховного Совета СССР в Киргизской ССР создана Иссык-Кульская область с центром в городе Пржевальске. 27 января 1959 года область упразднена и вновь создана 11 декабря 1970 года.

Фото из Интернета. Озеро Чатыр-Куль в Нарынской области

Кроме того, появилась Тянь-Шаньская область. Ее упразднили в 1962-м и воссоздали в 1970 году под названием Нарынская область, а позже ее объединили с Иссык-Кульской областью. Окончательно отдельной территориальной единицей стала в 1990-м.

Фото из Интернета. Сулайман-Тоо в Ошской области

В этот же день в 1939 году указом Президиума Верховного Совета СССР в Киргизской ССР создана Ошская область. Ее административный центр — город Ош.

Фото из Интернета. Долина Арстанбап в Джалал-Абадской области

А на месте Джалал-Абадского округа создана одноименная область. В 1959 году ее упразднили, а позже восстановили.

У кого намечаются тои

День рождения празднует депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Исланбек Сарсейитов. Он родился 21 ноября 1975-го (42 года) в Кара-Куле Джалал-Абадской области.

Фото из Интернета. Исланбек Сарсейитов

Трудовую деятельность он начал в 1999 году электрослесарем первого разряда в метрологической службе каскада Токтогульских ГЭС.

С ноября 2016 года по списку политической партии «Кыргызстан» избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI созыва.

Куда сходить

— В компании Feel Good в 18.00 состоятся управленческие поединки.

Многие не знают, как выйти из той или иной ситуации. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в той или иной ситуации.

— В «Асанбай-центре» в 12.00 стартует исследовательская выставка «В поисках города».

На выставке объекты представлены в виде инсталляции, видео-арта, архивных фотографий.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Оше стартует первенство Кыргызстана по боксу.

Недавно завершился чемпионат страны среди взрослых. Теперь пора выяснять отношения молодежи (2000-2001 годов рождения). Одна из целей состязаний — комплектование молодежной сборной КР.

— В Польше наши спортсмены выступят на чемпионате мира по вольной, греко-римской и женской борьбе.

Это уже пятый борцовский ЧМ в 2017 году. Предыдущие проводились среди молодежи, взрослых, кадетов и ветеранов. Везде кыргызстанцы были на пьедестале почета. В нынешнем ЧМ участвуют спортсмены в возрасте до 23 лет; у наших также есть шанс попасть в призеры.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.30, отель «Орион» — вручение ста школам Бишкека пособия для учащихся на тему «Изменение климата»;

— 9.30, отель Hyatt Regency Bishkek — конференция «Развитие женского предпринимательства»;

— 10.00, Октябрьский районный суд — заседание по делу Карганбека Самакова;

— 10.30, Центральная научная библиотека — встреча «Китайский язык — ключ к познанию науки, культуры и техники»;

— 11.00, ИА «24.kg» — пресс-конференция «Автошколы — самое слабое звено? или Еще раз о трагических ДТП в контексте реальных (без купюр) причинно-следственных связей»;

— 11.00, АКИpress — пресс-конференция «К чему приведет наглая застройка высотного жилья центральной части столицы. Круговая порука чиновников и права горожан»;

— 13.00, улица Ибраимова (напротив дома № 42) — посадка саженцев хвойных пород;

— 15.00, дом-музей О.Мануиловой — открытие выставки произведений народного художника Таалая Курманова;

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